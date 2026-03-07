Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránRosalíaEmbalsesTrumpHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Comunicado en Truth Social

Trump avisa que Irán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU

Asegura que Teherán "se ha rendido" a sus vecinos y achaca la oferta de desescalada iraní a la ofensiva "sin cuartel" norteamericana

Guerra en Irán, en directo: nuevos ataques de Israel a Teherán y última hora de la amenaza de Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

Agencias

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este sábado de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel en Irán mientras ha achacado la oferta de desescalada efectuada hace unas horas por su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" que comenzó hace una semana contra Teherán.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí", ha indicado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Irán suspende los bombardeos a países vecinos

Pezeshkian ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

No obstante, y en paralelo al anuncio del presidente iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado en las últimas horas ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones de separatistas kurdoiraníes en Irak, y la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay fuerzas estadounidenses y francesas.

Trump amenaza con expandir los ataques

"Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", ha añadido Trump antes de asegurar que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña. Teherán se ha convertido, según el presidente, en el "perdedor" de la región "y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo".

Noticias relacionadas

El presidente estadounidense amenaza con expandir los bombardeos

Trump ha añadido que, por ahora, no tiene intención de aflojar y ha prometido que Irán "recibirá hoy un golpe muy duro" y que "debido a su mala conducta se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".

TEMAS

  1. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  2. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  3. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  4. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  5. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  6. Irán, una fortaleza geográfica casi inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre
  7. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  8. Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln

DIRECTO | Trump avisa que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU

DIRECTO | Trump avisa que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU

Irán anuncia que dejará de atacar a los países del Golfo a menos que sea atacado desde allí

Irán anuncia que dejará de atacar a los países del Golfo a menos que sea atacado desde allí

Explosiones, vuelos cancelados y huida por Omán: así viven los ‘influencers’ españoles afincados en Dubái el ataque de Irán

Explosiones, vuelos cancelados y huida por Omán: así viven los ‘influencers’ españoles afincados en Dubái el ataque de Irán

El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

Trump avisa que Irán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU

Trump avisa que Irán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU

El Ejército israelí aterriza en el este del Líbano para recuperar los restos de un piloto desaparecido en combate en 1986

El Ejército israelí aterriza en el este del Líbano para recuperar los restos de un piloto desaparecido en combate en 1986

Fariba Ehsan, activista: "Las mujeres somos esclavas de los hombres en Irán"

Una de cada tres mujeres dedicadas a la política en la UE sufre ataques y la mayoría de casos quedan impunes

Una de cada tres mujeres dedicadas a la política en la UE sufre ataques y la mayoría de casos quedan impunes