Trump anuncia un acuerdo para cuadriplicar la producción de armas de última generación

Una semana después del inicio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump ha anunciado un acuerdo con los mayores fabricantes de armamento estadounidense para cuadriplicar la producción de “armas de clase exclusiva”. El republicano no especificó a cuáles se refiere en concreto, aunque ese concepto suele emplearse para designar al armamento más sofisticado, costoso y de producción limitada. Un amplio espectro que incluye desde cazas furtivos de quinta generación F-22 Raptor, a misiles interceptores de defensa antiaérea como los THAAD o incluso portaviones de propulsión nuclear como el USS Ford. El anuncio llega en plena preocupación por los limitados inventarios de interceptores, que Washington está quemando en Irán a un ritmo muy superior al que puede reemplazarlos.

Trump anunció el acuerdo tras reunirse a última hora del viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de Boeing, BAE Systems, L3Harris, Lookheed Martin, Rytheon y Northrop Grumman, gigantes que están haciendo su agosto con la espiral bélica que sacude el mundo y el gasto disparado en Defensa de la Administración Trump. “Han acordado cuadriplicar la producción de ‘armas de clase exclusiva’. Con ellos queremos alcanzar lo más rápido posible los niveles más altos en términos cuantitativos”, escribió en su red social. “La expansión comenzó tres meses antes de la reunión y la producción de muchas de estas armas ya está en marcha”.

El mismo dirigente que prometió no empezar nuevas guerras al abrir su segundo mandato ha bombardeado ya siete países en apenas 14 meses y acaba de embarcarse en una guerra con Irán con consecuencias dramáticas para toda la región, por no hablar de los riesgos crecientes que ha generado para la economía mundial. El pasado mes de enero Trump anunció su intención de aumentar en un 50% el presupuesto en Defensa, una montante que superaría al gasto combinado en este ámbito de los ocho países que le siguen en la lista. Tras atacar Venezuela o Irán, el republicano a puesto a otros países como Cuba en el punto de mira, lo que sugiere que no piensa acabar pronto con sus intervenciones militares en el extranjero.

Acuerdos previos con el Pentágono

Publicaciones especializadas en Defensa como 'Breaking Defense' señalan que no está claro si el acuerdo del viernes incluye partidas adicionales a las ya anunciadas por el Pentágono en los últimos meses. En uno de esos acuerdos multianuales con Lockheed, la empresa se comprometió a triplicar la producción de los misiles antiaéreos PAC-3, que forman parte del sistema Patriot, y cuadriplicar la de interceptores THAAD. Algo similar a los que se acordó con Rytheon, en este caso para multiplicar la fabricación misiles de crucero Tomahawk, los misiles aire-are AMRAAM o varios tipos de interceptores para la defensa balística. Es decir, tanto armas ofensivas como defensivas.

Varios analistas en Defensa han advertido en los últimos días que EEUU cuenta existencias limitadas de misiles de precisión para la defensa antiaérea, utilizados ahora para proteger a sus bases militares en la región o al propio Israel de las represalias iraníes. Esa munición se está quemando a un ritmo tan rápido que, “en solo unos días”, podría verse obligado a priorizar qué activos protege, según publicó ‘The Washington Post’. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han negado que el nivel actual de los stocks pueda suponer un problema.

“Apoyamos los esfuerzos del presidente para producir capacidades militares con mayor celeridad e inversión”, afirmó Northrop Grumman en un comunicado, tras participar en la reunión con Trump. “Gracias a nuestra inversión líder en la industria y a décadas de experiencia demostrada, continuamos ampliando nuestra capacidad de producción y proporcionando tecnologías totalmente operativas para los combatientes del país”, añadió.

Nueva venta de armas a Israel

En paralelo al acuerdo anunciado por Trump para propulsar la producción doméstica de armas, su Administración aprobó la venta de una nueva partida de armamento a Israel, que mantiene guerras abiertas en varios frentes. Concretamente, una partida de 152 millones de dólares para entregar al Estado judío 12.000 bombas aéreas de propósito general (BLU-110 A/B) y 1.000 carcasas para bombas de media tonelada, según el Departamento de Estado.

La Administración aprobó el envío sin buscar la autorización del Congreso, algo que tanto Trump como su predecesor demócrata Joe Biden han hecho varias veces en los últimos años para respaldar a Israel. El Departamento de Estado que dirige Marco Rubio argumentó que existe una situación de emergencia que exige la venta inmediata del armamento al Estado judío, una operación que, según dijo, responde al "interés de la seguridad nacional de EEUU".