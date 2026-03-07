Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Irán, en directo: nuevos ataques de Israel a Teherán y última hora del conflicto en Oriente Próximo

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

Estados Unidos destruye un buque portadrones iraní

Estados Unidos destruye un buque portadrones iraní

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

  1. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  2. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  3. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  4. Irán, una fortaleza geográfica casi inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre
  5. Trump amenaza con 'cortar todo el comercio' con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
  6. Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
  7. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  8. La Casa Blanca asegura que España 'ha aceptado cooperar militarmente con EEUU' y el Gobierno lo niega

De Irán a Europa: el feminismo utilizado como coartada geopolítica

DIRECTO | Israel multiplica los ataques a Teherán en el octavo día de la guerra de Irán

La Casa Blanca recurre a las películas de acción para ensalzar los bombardeos en Irán

La Casa Blanca recurre a las películas de acción para ensalzar los bombardeos en Irán

¿Cómo van a ganar Trump y Netanyahu (Feijóo y Abascal) la guerra de Irán?

Medio centenar de buques de la flota fantasma petrolera rusa están atrapados en el Golfo Pérsico por la guerra de Irán

Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para identificar posibles objetivos de EEUU

