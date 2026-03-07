En Directo
Guerra en Irán, en directo: nuevos ataques de Israel a Teherán y última hora del conflicto en Oriente Próximo
¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre
Javier Ojembarrena Alba
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras los ataques israelíes
El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, localizado en Teherán, sufrió un aparatoso incendio según afirmaron medios locales este sábado, tras la ronda más reciente de ataques del Ejército de Israel contra la capital de Irán.
Objetivo de anteriores bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ardía en la madrugada de hoy en varios puntos y espesas columnas de humo se elevaban sobre este aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.
El aeropuerto, así como el de la ciudad de Bushehr y el de Payam en Karaj, fueron atacados en los últimos días por la Fuerza Aérea israelí para desmantelar los sistemas de defensa y detección de la nación persa.
Los ataques de esta madrugada se enmarcan en la ronda más reciente de ataques enfocados en la "infraestructura" de Irán en su capital, Teherán, llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Alí Jameneí, según informaron en otra nota castrense.
Irán responde con misiles y dice que seguirá defendiéndose
Irán lanzó una nueva oleada de ataques dirigidos contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv", según la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. Las fuerzas israelíes, por su parte, afirmaron en varios comunicados estar respondiendo a disparos de misiles iraníes. Esta última andanada de misiles iraníes llega después de que el embajador de la nación persa ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmara el viernes que su país "nunca renunciará" a su soberanía y que seguirá "defendiéndose frente a la agresión de Estados Unidos e Israel".
Ataques a gran escala por parte de Israel
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron esta madrugada una nueva oleada de ataques "a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", en el marco de unos ataques junto con EE.UU. en los que han muerto más de un millar de iraníes.
Israel multiplica sus ataques en Teherán
La octava jornada de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán empezó este sábado con nuevos bombardeos contra Teherán, donde se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, así como ataques iraníes hacia Tel Aviv, mientras Washington tantea formas de controlar unos precios disparados de la energía.
Guterres alerta de que la situación en Oriente Próximo podría "salirse de control"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este viernes los "ataques ilegales" en Oriente Próximo y advirtió de que la situación podría "salirse de control", en un contexto de guerra regional que abarca a varios países. "Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias", dijo.
Zapatero afirma sentirse "orgulloso" de Sánchez porque "hay que ser valiente" para decirle a Trump que manda España
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó este viernes sentirse "orgulloso" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "hay que ser valiente para decirle al presidente de los Estados Unidos que manda la soberanía de España", respecto de su postura sobre la guerra de Irán. Así lo afirmó Zapatero en su intervención en un acto para arropar al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en León, en el que afirmó sentirse "orgulloso" del presidente de Sánchez, que "está librando una batalla contra una guerra absurda", en referencia a la guerra en Irán. "Hay que ser valiente y patriota para decirle al presidente de los Estados Unidos que en España manda la soberanía de España. Eso es ser patriota", respondió.
Al menos 4.000 españoles salen de la zona de Oriente Próximo en vuelos especiales hacia España
Fuentes de Exteriores han confirmado que esta noche llega a Torrejón un vuelo militar desde Mascate (Omán), con pasajeros procedentes de Emiratos Árabes Unidos (229 españoles y 11 extranjeros). El Ministerio ha facilitado otros operativos de salida por carretera desde Israel (37 personas), Kuwait (35 españoles y 13 extranjeros), Palestina (9 personas) y Bahréin (2 personas). Además, 658 personas ciudadanos españoles llegarán en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona. En total, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles de la zona de Oriente Próximo.
Casa Blanca: "La rendición incondicional llegará cuando Irán ya no sea una amenaza"
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha concedido una breve entrevista a la cadena Fox News, en la que ha insistido en una de las justificaciones que la Administración de Trump ha dado para el inicio de la guerra en Irán, por encima del resto. "La misión última de esta operación es garantizar que Irán nunca más pueda poseer de nuevo un arma nuclear. Esa era la verdadera amenaza inminente que representaba Irán”, ha dicho. La portavoz también ha matizado las palabras de Trump de por la mañana, cuando dijo que el fin de la guerra solo llegará tras una “rendición incondicional”. "El presidente se refiere a la rendición incondicional cuando, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y líder del mundo libre, determine que Irán ya no puede representar una amenaza para Estados Unidos, nuestras tropas y nuestro personal en Oriente Próximo. Ese es, de nuevo, el objetivo final de la operación Furia Épica".
Irán advierte de que los países europeos son "objetivos legítimos" si se unen a EEUU e Israel
Los países europeos son "objetivos legítimos" si se unen a EEUU e Israel, ha dicho el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi. "Ya hemos informado a los europeos y a todos los demás de que deben tener cuidado de no involucrarse en esta guerra de agresión", dijo a France 24. "Si algún país se suma a la agresión contra Irán… definitivamente, también será un blanco legítimo de las represalias de Irán”, advirtió.
La Embajada de EEUU en Bagdad avisa a los ciudadanos de que las milicias proiraníes podrían atacar hoteles con turistas
La Embajada de Estados Unidos en Bagdad ha lanzado un aviso por redes sociales en el que afirma que las milicias proiraníes del kurdistán iraquí podrían atacar hoteles "frecuentados por extranjeros". El Aeropuerto de Bagdad ha recibido el impacto de al menos dos drones.
