Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Siete muertos en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov

Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, confirmó este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque ruso con un misil balístico. La entrada del edificio quedó destruida y los pisos superiores de un edificio vecino sufrieron daños. Por desgracia, hasta el momento se sabe que hay siete personas muertas. Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas niños", escribió en su cuenta de X.

Agregó que es posible que aún haya personas bajo los escombros.

El jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegúbov, precisó en un mensaje en Telegram que entre los siete muertos hay una niña de trece años y un niño de nueve, mientras bajo los escombros podría haber todavía otras 14 personas.

Zelenski indicó que Rusia lanzó 29 misiles, casi la mitad de ellos balísticos, y 480 drones, en su mayoría shahed, contra Ucrania.