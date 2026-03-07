EEUU autoriza a India la compra de petróleo de Rusia y sopesa levantar algunas sanciones energéticas al Kremlin

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría levantar algunas sanciones sobre el petróleo ruso, después de autorizar a las refinerías indias a comprar crudo procedente de Rusia. “El Tesoro acordó permitir que nuestros aliados en India comiencen a adquirir petróleo ruso que ya estaba en tránsito marítimo”, declaró Bessent en una entrevista con el canal Fox Business el viernes. “Para aliviar el déficit temporal de petróleo a nivel mundial, les hemos dado permiso para aceptar ese crudo ruso. También podríamos retirar sanciones a otros cargamentos”.

El secretario del Tesoro explicó que actualmente hay “cientos de millones de barriles de crudo sancionado” navegando en el mar. “En esencia, al retirar esas sanciones, el Tesoro puede aumentar la oferta”, afirmó.

Los precios del crudo Brent superaron el viernes los 90 dólares por barril, mientras los combates en Oriente Próximo mantenían a los petroleros alejados del Estrecho de Ormuz. Algunos operadores y ejecutivos del sector energético advierten de que el precio podría superar los 100 dólares por barril si el conflicto continúa.

Evitar el “caos”

Con el objetivo de desbloquear el suministro de petróleo desde la región, la administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan para que la US International Development Finance Corporation establezca un programa de reaseguramiento que cubra pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares para los buques que atraviesen el estrecho.

Bessent coincidió con otros funcionarios al asegurar que los esfuerzos de Estados Unidos para derrotar a Irán terminarán imponiéndose. “Nuestra campaña ha sido abrumadora”, dijo. “Están intentando generar caos económico y no creo que vayan a conseguirlo”.

Horas antes, Trump había pedido la “rendición incondicional” de los líderes iraníes y señaló que Estados Unidos continuará atacando objetivos en el país hasta que el régimen capitule. Bessent adelantó que el viernes por la noche se produciría “el mayor bombardeo” desde que comenzaron los ataques el fin de semana pasado. “Hemos considerado todos estos escenarios”, concluyó. “Forma parte del cálculo del presidente y todo está avanzando según lo previsto”.