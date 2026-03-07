Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránRosalíaHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaLeón XIVPedro RuizAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Fuerte tormenta

Al menos cuatro muertos por tornados en el estado de Míchigan en EEUU

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, había activado el viernes por la noche un centro de operaciones de emergencia para coordinar los equipos de rescate debido a las inclemencias.

Imagen de archivo de un tornado

Imagen de archivo de un tornado / EPC

AFP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas el viernes a causa de varios tornados en el estado de Míchigan, en el norte de Estados Unidos, informaron las autoridades y medios locales.

Una persona falleció en el condado de Cass, en el extremo suroeste del estado, según el alguacil, que también informó de "varios heridos".

De acuerdo con la cadena local WTVB, otro tornado cerca de Union City, en el sur de Míchigan, causó tres muertos y 12 lesionados, según el alguacil de ese condado.

Noticias relacionadas

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, había activado el viernes por la noche un centro de operaciones de emergencia para coordinar los equipos de rescate debido a las inclemencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  2. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  3. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  4. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  5. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  6. Irán, una fortaleza geográfica casi inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre
  7. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  8. Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln

Una de cada tres mujeres dedicadas a la política en la UE sufre ataques y la mayoría de casos quedan impunes

Una de cada tres mujeres dedicadas a la política en la UE sufre ataques y la mayoría de casos quedan impunes

La UE endurece la ley de violencia digital contra las mujeres y obligará a los Estados a penalizar el ciberacoso

La UE endurece la ley de violencia digital contra las mujeres y obligará a los Estados a penalizar el ciberacoso

Irán responde a Trump: la rendición incondicional que reclama "es un sueño que se llevará a la tumba"

Irán responde a Trump: la rendición incondicional que reclama "es un sueño que se llevará a la tumba"

DIRECTO | Israel multiplica los ataques a Teherán en el octavo día de la guerra de Irán

DIRECTO | Israel multiplica los ataques a Teherán en el octavo día de la guerra de Irán

El Ejército israelí aterriza en el este del Líbano para recuperar los restos de un piloto desaparecido en combate en 1986

El Ejército israelí aterriza en el este del Líbano para recuperar los restos de un piloto desaparecido en combate en 1986

Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma

Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma

Mallorca, ruta habitual del tránsito aéreo militar en plena crisis de Oriente Medio

Mallorca, ruta habitual del tránsito aéreo militar en plena crisis de Oriente Medio

Al menos cuatro muertos por tornados en el estado de Míchigan en EEUU

Al menos cuatro muertos por tornados en el estado de Míchigan en EEUU