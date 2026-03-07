Fuerte tormenta
Al menos cuatro muertos por tornados en el estado de Míchigan en EEUU
La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, había activado el viernes por la noche un centro de operaciones de emergencia para coordinar los equipos de rescate debido a las inclemencias.
AFP
Al menos cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas el viernes a causa de varios tornados en el estado de Míchigan, en el norte de Estados Unidos, informaron las autoridades y medios locales.
Una persona falleció en el condado de Cass, en el extremo suroeste del estado, según el alguacil, que también informó de "varios heridos".
De acuerdo con la cadena local WTVB, otro tornado cerca de Union City, en el sur de Míchigan, causó tres muertos y 12 lesionados, según el alguacil de ese condado.
