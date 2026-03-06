Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEduard SallentDAO PolicíaCáncerCrimen Sant Andreu de la BarcaMarc GiróMAGAMisilesRey Juan Carlos IHospital BellvitgePisos Les NausCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Guerra Irán

Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

Así lo ha anunciado en su plataforma, Truth Social, a modo de mensaje de texto

Trump avisa en su red social que sólo parará hasta la rendición incondicional de Irán

Trump avisa en su red social que sólo parará hasta la rendición incondicional de Irán / Agencias

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que las dos condiciones inapelables que Irán tiene que cumplir para firmar un acuerdo de paz son su rendición sin ningún tipo de condiciones y la elección de un líder que satisfaga los deseos de la Administración norteamericana.

"No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable", ha proclamado este viernes.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump ha asegurado que la paz con Irán conllevará el inicio de una época de esplendor para ese país, en línea con otros mensajes similares que ha proclamado sobre zonas de conflicto, como Gaza.

Mnesaje de Donald Trump en la red social 'Truth Social'

Mnesaje de Donald Trump en la red social 'Truth Social' / Redacción

"Nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, para que sea, económicamente, más grande, mejor y más fuerte que nunca", ha declarado Trump.

Noticias relacionadas

"Irán va a tener un gran futuro", ha remachado el presidente de EEUU antes de concluir su mensaje con una particular versión de su lema ideológico por excelencia: "Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  2. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  3. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  4. Irán, una fortaleza geográfica casi inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre
  5. Trump amenaza con 'cortar todo el comercio' con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
  6. Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
  7. La Casa Blanca asegura que España 'ha aceptado cooperar militarmente con EEUU' y el Gobierno lo niega
  8. Defensa prepara un avión militar para la evacuación de los españoles atrapados por la guerra de Irán

Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Irán ataca un petrolero en Ormuz, una base de EEUU en Kuwait y a los kurdos en Irak

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Irán ataca un petrolero en Ormuz, una base de EEUU en Kuwait y a los kurdos en Irak

Estados Unidos destruye un buque portadrones iraní

Estados Unidos destruye un buque portadrones iraní

Islandia votará el 29 de agosto volver a negociar su adhesión a la UE

Islandia votará el 29 de agosto volver a negociar su adhesión a la UE

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Un desafiante Teherán grita “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el líder

Un desafiante Teherán grita “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el líder

EEUU e Israel inician la "nueva fase" de la ofensiva contra Irán con ataques a "gran escala"

EEUU e Israel inician la "nueva fase" de la ofensiva contra Irán con ataques a "gran escala"

Israel pirateó las cámaras de vigilancia de Irán para asesinar a Alí Jameneí

Israel pirateó las cámaras de vigilancia de Irán para asesinar a Alí Jameneí