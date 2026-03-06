En Directo
Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
Pakistán da por cumplidos la "mayoría" de objetivos mientras se reducen combates con Kabul
Pakistán afirma haber cumplido la mayoría de sus objetivos militares en el conflicto con Afganistán, mientras los enfrentamientos a lo largo de la frontera han disminuido en intensidad en las últimas horas. Según ha dicho a EFE un funcionario de seguridad que pidió permanecer en el anonimato, "Pakistán ha alcanzado la mayoría de sus objetivos, incluido el desmantelamiento de muchos centros de entrenamiento terrorista dentro del territorio afgano, pero las operaciones continúan".
Kabul y varias provincias afganas cercanas a la llamada Línea Durand, la frontera de facto entre Afganistán y Pakistán, vivieron una noche relativamente tranquila, con combates menos intensos que en las últimas jornadas. Aunque el régimen talibán no ha emitido ninguna declaración oficial sobre los acontecimientos ocurridos durante la noche, fuentes en varias provincias informaron de que se registraron combates esporádicos y enfrentamientos limitados en la zona fronteriza.
ACNUR cifra en más de 275.000 los desplazados en Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano
La actual escalada de los conflictos en Oriente Medio ha provocado más de 275.000 desplazados internos en algunos de los países que han recibido mayor número de ataques, como Irán, Líbano, Afganistán y Pakistán, indican las últimas cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En su balance provisional, ACNUR indica que al menos 115.000 han abandaonado sus hogares en Afganistán, envuelta en su particular conflicto con Pakistán, donde al menos 2.600 personas han dejado sus casas.
La agencia de la ONU calcula que son más de 100.000 personas las que se han desplazado en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel, y al menos 58.000 los desplazados en el Líbano, donde se han reactivado las hostilidades entre Israel y Hizbulá (aunque otras agencias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, elevan el número a 65.000).
León XIV implora la paz para el "mundo entero"
El papa León XIV ha implorado la paz para el "mundo entero" durante su tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano, ante los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro. "Continuamos el camino cuaresmal en espíritu de penitencia y de conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero", ha señalado el pontífice durante el saludo a los fieles de lengua alemana. Asimismo, al dirigirse a los peregrinos de lengua árabe, ha recordado que "la Iglesia está llamada a ser misionera entre todos los pueblos para llevar la buena nueva de que Jesucristo es nuestra paz. ¡Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal!".
Tres crisis simultáneas empujan a Afganistán hacia el colapso humanitario, según la ONU
Naciones Unidas ha advertido de que Afganistán se encamina a un punto de inflexión humanitario al quedar atrapado entre tres crisis simultáneas por la escalada de violencia en la frontera con Pakistán, la inestabilidad en Irán y la suspensión de ayuda internacional. "Las hostilidades en la frontera con Pakistán, el conflicto en Irán y el aumento del hambre y la malnutrición amenazan con llevar a las comunidades más pobres a un punto de inflexión", ha indicado el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un comunicado.
Según el organismo, la violencia registrada desde el pasado 26 de febrero ha provocado el desplazamiento de unas 20.000 familias y ha afectado a más de 30 distritos en provincias del este y del sur del país. El PMA ha indicado que se ha visto "obligado a suspender temporalmente" algunos programas de emergencia y distribución de alimentos por la situación regional, dejando a 160.000 personas en distritos que ya enfrentaban niveles de hambre considerados de emergencia y altos índices de malnutrición aguda.
Afganistán y Pakistán mantienen combates en la frontera en su décimo día de escalada
Los enfrentamientos entre las fuerzas talibanas y el Ejército de Pakistán persisten este miércoles en varios puntos de la frontera, en una nueva jornada de intercambios de artillería y hostilidades que cumple ya diez días. Los residentes de provincias como Kunar, en el noreste del país, han denunciado el impacto de más de un centenar de proyectiles en zonas civiles. "Para ser sincero, permanecimos despiertos hasta la mañana. Los niños lloraban y temíamos en cada momento que cayeran los morteros", ha relatado a EFE Ikramullah Safi, residente del distrito de Sarkano. Según la televisión estatal afgana, solo en ese distrito impactaron 82 proyectiles en las últimas 24 horas.
Hospitales afganos confirman la muerte de decenas de civiles en los bombardeos de Pakistán
La actual ofensiva militar paquistaní ha dejado decenas de muertos no combatientes, pese a las afirmaciones de Islamabad de que los ataques están dirigidos contra grupos armados, según datos de hospitales regionales y campamentos de refugiados en Afganistán recogidos por EFE. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) estima que al menos 48 personas han muerto, un dato inferior a los casi 70 facilitados por las autoridades de los talibanes, si bien no detalla las circunstancias de las muertes.
Según la información confirmada por EFE, desde el bombardeo inicial en Nangarhar el pasado 22 de febrero, que acabó con la vida de 11 niños de una misma familia, hasta los ataques sistemáticos con artillería en los campamentos de refugiados de Omari y Spin Boldak, los civiles muertos son una gran mayoría de las víctimas en los hospitales. El lunes 2 de marzo un proyectil de mortero impactó en un campamento de refugiados recién repatriados en el distrito de Khas Kunar, provincia de Kunar.
En el campamento de refugiado de Omari, cerca de la puerta de Torkham, dos niños murieron y varios residentes, incluido personal médico, resultaron heridos en bombardeos nocturnos, según confirmó Imran, habitante del asentamiento. En la provincia de Kandahar, el campamento de Anzargi también fue atacado. "Anteayer hubo un bombardeo aquí, tres personas murieron y cinco resultaron heridas", declaró Ahmadullah, residente de la zona.ntamientos, y cerca de 70 civiles.
Más de 40 civiles muertos y 100 heridos en la guerra entre Pakistán y Afganistán, dice ONU
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha afirmado este martes que la escalada bélica ha provocado al menos 146 víctimas civiles en territorio afgano desde el pasado 26 de febrero, incluyendo 42 fallecidos y 104 heridos, entre los que se encuentran mujeres y niños. La misión internacional subraya que estas cifras "continúan siendo preliminares" y detallan un patrón de daño que afecta directamente a la población no combatiente.
Las víctimas civiles incluyen aquellas causadas por "fuego indirecto en enfrentamientos transfronterizos, que impactaron áreas residenciales en las provincias afganas de Paktya, Paktika, Nangarhar, Kunar y Khost", así como las derivadas de "ataques aéreos en las provincias de Paktika y Nangarhar". Este contexto de violencia ha forzado a un desplazamiento masivo que la ONU cifra en aproximadamente 16.400 hogares que han tenido que abandonar sus comunidades en las zonas impactadas por los choques.
Rusia vuelve a atacar infraestructura portuaria y de transportes en la región de Odesa
Rusia ha vuelto a atacar durante esta noche infraestructuras portuarias y de transporte en Odesa, según ha informado en su cuenta de Telegram el gobernador de esta región del sur de Ucrania, Oleg Kiper. El político ha explicado que un almacén y un número indeterminado de contenedores resultaron dañados. Kiper también ha señalado que no hubo muertos ni heridos en el ataque.
Un superviviente afgano denuncia la muerte de 14 familiares en un ataque paquistaní
El Gobierno talibán ha difundido este martes un video en el que un civil denuncia la muerte de 14 miembros de su familia en un ataque con drones atribuido a las fuerzas paquistaníes, en la ofensiva de guerra declarada por Islamabad el pasado 27 de febrero. El relato de Mohammad Qasim, residente en la aldea de Lwara Dnagar, de la provincia de Paktika, detalla que el bombardeo se produjo cuando la familia regresaba a su vivienda tras un periodo de hostilidades. "Fue una noche terrible. Cuando empezó el bombardeo, salimos de nuestra casa. Una vez terminados los combates, volvimos pensando que todo había acabado. De repente, nos alcanzaron los misiles, disparados desde un dron", afirma el superviviente, quien asegura que entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres y varios menores.
Esta grabación, compartida por el portavoz adjunto talibán Hamdullah Fitrat, constituye la base de la acusación de crímenes de guerra de Kabul en un escenario donde la opacidad informativa impide contrastar de forma independiente el alcance real de las bajas civiles, que la ONU estima en más de 30 muertos y decenas de heridos. Mientras el Ministerio de Defensa de Pakistán asegura que sus objetivos son exclusivamente campamentos de los grupos TTP e ISIS-K, la versión de los hechos ofrecida por Kabul rechaza estas calificaciones basándose en testimonios como el de Qasim.
Los talibanes confirman un ataque paquistaní contra la base de Bagram y una contraofensiva
El Gobierno talibán ha confirmado haber sido objeto de un ataque aéreo paquistaní contra las inmediaciones de la base de Bagram, el mayor complejo militar de Afganistán, y una respuesta inmediata contra instalaciones estratégicas en suelo paquistaní. "La aviación de Pakistán ha violado nuestra soberanía golpeando Kabul y el perímetro de Bagram", la fortaleza militar que durante dos décadas funcionó como el centro de operaciones de EEUUy la OTAN en la región, y hoy es el pilar logístico de los talibanes, según ha denuncado el Ministerio de Defensa afgano en un comunicado.
Tras la incursión en Bagram, los talibanes informaron del inicio de operaciones aéreas dirigidas a centros de mando de Pakistán. "Nuestra Fuerza Aérea ha llevado a cabo hoy ataques contra la base Nur Khan en Rawalpindi y el cuartel de la 12ª División en Quetta", detalló el mando afgano.
