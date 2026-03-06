Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Hospitales afganos confirman la muerte de decenas de civiles en los bombardeos de Pakistán

La actual ofensiva militar paquistaní ha dejado decenas de muertos no combatientes, pese a las afirmaciones de Islamabad de que los ataques están dirigidos contra grupos armados, según datos de hospitales regionales y campamentos de refugiados en Afganistán recogidos por EFE. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) estima que al menos 48 personas han muerto, un dato inferior a los casi 70 facilitados por las autoridades de los talibanes, si bien no detalla las circunstancias de las muertes.

Según la información confirmada por EFE, desde el bombardeo inicial en Nangarhar el pasado 22 de febrero, que acabó con la vida de 11 niños de una misma familia, hasta los ataques sistemáticos con artillería en los campamentos de refugiados de Omari y Spin Boldak, los civiles muertos son una gran mayoría de las víctimas en los hospitales. El lunes 2 de marzo un proyectil de mortero impactó en un campamento de refugiados recién repatriados en el distrito de Khas Kunar, provincia de Kunar.

En el campamento de refugiado de Omari, cerca de la puerta de Torkham, dos niños murieron y varios residentes, incluido personal médico, resultaron heridos en bombardeos nocturnos, según confirmó Imran, habitante del asentamiento. En la provincia de Kandahar, el campamento de Anzargi también fue atacado. "Anteayer hubo un bombardeo aquí, tres personas murieron y cinco resultaron heridas", declaró Ahmadullah, residente de la zona.ntamientos, y cerca de 70 civiles.