Guerra IránBorrasca ReginaHospital BellvitgeCatalunyaMargarita RoblesPisos Les NausTrumpNotaria CádizEclipse solarGisèle Pelicot
La oración de Trump junto a una veintena de líderes religiosos

Última hora de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo | Nuevos ataques al Líbano y reacciones

Trump recibe a Messi en la Casa Blanca: "Creo que es mejor que Pelé"

Líderes religiosos ofrecen una oración por Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Líderes religiosos ofrecen una oración por Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Líderes religiosos ofrecen una oración por Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca / VIDEO: X / DAN SCAVINO

El Periódico

El Periódico

Una veintena de líderes religiosos se reunió este jueves en la Casa Blanca para orar y pedir protección divina sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las Fuerzas Armadas del país en medio de la ofensiva contra Irán. El vídeo del encuentro fue difundido en la red social X por el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino.

Las imágenes muestran al presidente Trump rodeado de pastores, con varios poniendo sus manos sobre él mientras recitan oraciones. La oración incluyó peticiones de gracia y protección para el ejército y todos los miembros del servicio, así como fortaleza para que el presidente lidere el país

