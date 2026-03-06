La oración de Trump junto a una veintena de líderes religiosos

Una veintena de líderes religiosos se reunió este jueves en la Casa Blanca para orar y pedir protección divina sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las Fuerzas Armadas del país en medio de la ofensiva contra Irán. El vídeo del encuentro fue difundido en la red social X por el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino.

Las imágenes muestran al presidente Trump rodeado de pastores, con varios poniendo sus manos sobre él mientras recitan oraciones. La oración incluyó peticiones de gracia y protección para el ejército y todos los miembros del servicio, así como fortaleza para que el presidente lidere el país