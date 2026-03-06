Nasim Riahi, mujer iraní: "Si hablo, me dan miedo las represalias del régimen iraní, incluso aquí en Catalunya"

La Nasim Riahi no se llama así. Es un nombre falso, pero solo ha accedido a hablar con Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, ocultando su identidad y muchos detalles de su vida. Riahi está feliz porque han derrocado al líder supremo iraní, pero sabe que el gobierno de Irán le podría hacer daño si la identifican haciendo declaraciones en contra. No es la única, otros iraníes directamente han declinado hacerlo, y todos por lo mismo: el miedo a las represalias del régimen de los ayatolás.

A Nasim Riahi le "quema por dentro no poder decir nada, ni en las redes sociales, ni en los medios... La gente que lo hace son muy valientes, pero yo no lo soy tanto". Sabe que el gobierno de Irán no tiene "filtro. Busca quién opina, quién publica, quién dice cosas prohibidas. Le harían daño a la familia que ha quedado allí". Y eso sin descartar que "no me puedan hacer daño incluso aquí. Ya ha habido casos de gente en el extranjero que han sufrido muertes extrañas".

Esta joven iraní opina que en su país de origen "la gente está muy molesta, quieren un cambio de régimen, pero no tienen armas. Incluso le piden a un personaje como Trump que les ayude". Como muchos iraníes, está "contenta de que hayan eliminado jefes militares y políticos del país", pero no cantan victoria. Sabe que "Trump tiene sus objetivos, no es una ONG". Según ella, el actual gobierno tiene "poca gente a favor, las imágenes que enseña de mucha gente aclamándolos son imágenes trucadas por el gobierno", y ella, como muchos otros, desearía un retorno de la familia Pahlevi, los herederos del Sha, aunque tampoco lo ve del todo claro.

Pero cree que los países que tanto hablan a favor de la libertad en Irán los podrían ayudar de una manera mucho más simple, expulsando a los familiares de los dirigentes iraníes que "viven como un rey con el dinero de todos los ciudadanos iraníes". "El régimen obliga a la gente a las restricciones islámicas, pero sus hijas viven en Canadá o en Europa absolutamente de manera europea, sin velos ni nada". Para Riahi, estos "países deberían detectarlo y los deberían expulsar".

No descarta que pueda haber otro levantamiento popular contra el gobierno de Irán, "porque la gente ahora están muy estresados económicamente, piensan que da igual si los matan, y así no se puede vivir. La gente está sufriendo, no tiene dinero, los bancos son corruptos, y hay mucha inseguridad, pero por qué la gente cada vez es más pobre".

La Guardia Revolucionaria reprimió a sangre y fuego la revuelta que hubo a finales de 2025 y principios del 26, cuando el "Gobierno mató una cantidad exagerada de gente". Pero, aun así, la Nasim Riahi dice que "el pueblo sigue haciendo, no están parados. Da miedo salir a la calle, porque la alegría de la gente no le gusta al régimen, pero eso no quiere decir que no pueda volver a pasar una revuelta".

Sinceramente, espera que todo se acabe, porque tiene ganas de volver a ver a sus familiares que se quedaron allí.