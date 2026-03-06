¿Qué es el movimiento MAGA? ¿Qué relación tiene con Trump?

El 16 de junio de 2015, Donald Trump bajó por las escaleras mecánicas doradas de su torre en Nueva York con el pulgar hacia arriba. En un discurso de poco menos de una hora, el histriónico magnate inmobiliario y celebridad televisiva anunció, entre exageraciones e insultos racistas, que presentaba su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. "Lamentablemente, el sueño americano ha muerto. Pero si me eligen presidente, lo traeré de vuelta más grande, mejor y más fuerte que nunca, y haremos que América vuelva a ser grande", dijo. El resto es historia.

La victoria electoral de Trump en 2024 y su regreso a la Casa Blanca representó un triunfo incontestable de MAGA, el movimiento ultraconservador que abanderaba. No obstante, algunas decisiones y políticas del presidente de EEUU han abierto brechas con este colectivo. Pero, ¿qué es el movimiento MAGA?

Grito de guerra trumpista

MAGA son las siglas de Make America Great Again ("Hagamos a América grande de nuevo", en inglés), la frase que Ronald Reagan usó en la campaña presidencial de 1980. Con ese término, el expresidente estadounidense apelaba a un pasado presuntamente glorioso para captar el voto de los nostálgicos que creían que EEUU estaba en declive. Trump quería adaptar ese discurso a la América posterior a la crisis financiera de 2008 para capitalizar el descontento social con la globalización, la inmigración y con las políticas adoptadas por Barack Obama. Es por eso que lo inscribió como el eslogan de la campaña que le convirtió en presidente.

Convertido en un grito de guerra del trumpismo, el lema pasó a designar todo lo que orbita alrededor de su persona y su pensamiento político. Actualmente, MAGA es un movimiento de corte conservador y nativista, la ideología que privilegia a los autóctonos de un territorio y, por ende, aparta a los inmigrantes. De ahí su frase, también icónica, America first ("América primero"). El movimiento también apuesta por el proteccionismo económico y el aislacionismo en la política exterior, sepultando dos corrientes históricas dentro del Partido Republicano. A eso se suman otras medidas que casan particularmente bien con los votantes blancos anglosajones y protestantes de clase alta como la reducción de los impuestos, la oposición al aborto o a las políticas de género o en defensa de las minorías raciales.

Entre 2016 y 2020, Trump gobernó EEUU, pero también consolidó su dominio dentro de la formación conservadora, colocando a dedo a sus aliados más fieles y purgando a las corrientes moderadas o críticas. Incluso después de negarse a aceptar su derrota en las elecciones de hace cuatro años y de alentar la insurrección de sus fans contra el Capitolio, Trump ha seguido ejerciendo un control total sobre los congresistas y senadores republicanos. El partidismo MAGA ya no jura lealtad a la causa republicana, sino a Trump, líder único e intocable al que han encumbrado como un mesías.