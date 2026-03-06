'La Macarena' entra en la guerra de Irán: el vídeo que ha compartido la Casa Blanca en redes

El pasado sábado 28 de febrero, tuvo lugar la llamada operación 'Furia Épica'. Esta maniobra militar permitió que Estados Unidos se uniera a Israel para organizar unos ataques a gran escala sobre Irán con el objetivo declarado de derribar al régimen de Alí Jameneí.

Los dirigentes de ambos países, Donald Trump y Binyamín Netanyahu, se unieron para, según su criterio, eliminar la amenaza existencial para Israel que plantea la República Islámica y crear las condiciones para que los iraníes puedan cambiar su destino. Esta operación dejó 200 muertos y 747 heridos en Irán.

Banda sonora española

Este martes, la Casa Blanca publicó en sus redes sociales un video con imágenes de este ataque, pero con una peculiaridad: usaron de fondo la canción de 'La Macarena'. Esta canción está compuesta por Antonio Romero y Rafael Ruiz, integrantes de la agrupación de flamenco 'Los del Río', creada el año 1962. La canción fue lanzada el año 1993 en el álbum 'A mí me gusta' y ha sido su mayor y más rotundo éxito como dúo artístico.

La publicación de TikTok ya acumula más de 16 millones de visualizaciones, 2 millones de likes y más de 20.000 comentarios en solo dos días. La mayoría de la gente que comenta lo hace para evidenciar la aparición de la canción española en el video. Esto se debe a las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que alega que no quiere tener nada que ver con España.

Apoyo al régimen de Trump

En Instagram el video también ha tenido una buena respuesta con más de 4,6 millones de visualizaciones, 335.000 'likes' y 9.300 comentarios. En este caso, los comentarios van más en la línea de apoyar el régimen de Donald Trump, aunque también hay algunos usuarios que opinan sobre la aparición de la canción: "Me encanta que la Macarena se haya convertido en la canción oficial de esta guerra" o "@losdelriooficial habéis dado los derechos?".