Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo | Últimos ataques y reacciones

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

Llegan a Madrid los primeros españoles expatriados de Omán por la guerra en Irán

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Medio centenar de buques de la flota fantasma petrolera rusa están atrapados en el Golfo Pérsico por la guerra de Irán

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO UCRANIA | El Kremlin dice que la de Irán no es su guerra y que debe mirar por su propio beneficio

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Trump exige participar personalmente en la elección del próximo presidente de Irán

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed

La guerra de Irán remueve el petróleo y anima al caos

Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la crisis de ICE en Minneapolis

