Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo | Últimos ataques y reacciones

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptan misiles en su espacio aéreo Los sistemas de defensa de Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron este viernes varios misiles en su espacio aéreo, según informaron sus gobiernos en el séptimo día de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí informó en las últimas cuatro horas sobre varios derribos. Según los comunicados, las defensas del país interceptaron y destruyeron un misil de crucero al este de la gobernación de Al-Kharj y, posteriormente, otro en la misma zona. Además, fue derribado un dron en la región oriental del país, sin que se precisara la ubicación exacta. En un cuarto ataque, las fuerzas de defensa aérea destruyeron tres misiles balísticos que se dirigían hacia la base aérea Príncipe Sultán. El Ejército de Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas "están actualmente haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles que han penetrado el espacio aéreo".

El Líbano amanece con nuevos bombardeos en el sur del país y la periferia de Beirut El Líbano amaneció este viernes con el registro de nuevos bombardeos en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, y también en el sur del país, según reporta la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). La agencia informó de bombardeos cerca de Baalbek, en el este del país; ciudades del sur del Líbano como Touline o Srifa y los suburbios de la capital como Haret Kreik, que ya han sido objetivo de los ataques desde el pasado lunes. Durante la noche del jueves, Israel emitió órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y lanzó algunos bombardeos con cuentagotas de lo que se esperaba que fuera una oleada intensa. El Ejército israelí redobló su ofensiva durante la madrugada libanesa. Por la noche del jueves, anunció la operación específicamente contra el sur de Beirut, sin mencionar los otros lugares alcanzados según la ANN.

Cámara baja de EEUU vota propuesta para recortar poderes de Trump en guerra con Irán La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota este jueves una iniciativa para limitar la autoridad del presidente Donald Trump para declarar la guerra a Irán sin el permiso del Congreso. Los legisladores tienen previsto votar una resolución bipartidista liderada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna que obligaría a Trump a obtener la autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Teherán. Sin embargo, se prevé que la iniciativa fracase, un día después de que el Senado rechazara un texto similar.

El estrecho de Ormuz solo ha registrado 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído en picado desde el inicio de la guerra de Irán y solo ha registrado unos 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, de acuerdo con datos recogidos este jueves por la Lloyd´s Market Association (LMA), vinculada a la entidad bancaria. De los 3.000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos cien de media al día, ha disminuido hasta al menos 40 desde el pasado 1 de marzo, indicó hoy LMA en un comunicado remitido a EFE.

Robles: "Los derechos humanos se protegen cumpliendo la ley" La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional a la hora de intervenir en conflictos armados en otros países, donde solo se debe actuar bajo este paraguas: "Los derechos humanos solo se protegen sin atajos, cumpliendo la ley". Lo ha expresado este jueves en el ciclo 'Europa: ara què?', celebrado en el Palau Macaya de Barcelona, donde ha subrayado que la respuesta de un país nunca puede ser unilateral, a pesar de que el país sobre el que se interviene no cumpla con los requisitos mínimos que rige la ley internacional: "España no va a aceptar una vulneración del orden jurídico internacional y va colaborar siempre en misiones de paz que estén bajo esta cobertura", ha dicho.

Trump afirma que respaldaría una ofensiva kurda en Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libra Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. "Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor", señaló Trump en una entrevista con la agencia Reuters. Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, Irán ha atacado a grupos kurdos iraníes en la región autónoma del Kurdistán en Irak, a los que acusa de servir a los intereses occidentales e israelíes. Grupos kurdos iraníes apoyan la lucha por una mayor autonomía en Irán, lo que enfurece el régimen islámico y a opositores, incluidos los defensores de la monarquía, que abogan por la integridad territorial.

Sánchez traslada su "apoyo total" al Líbano y ofrece ayuda humanitaria a los desplazados El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves su "apoyo total" al presidente del Líbano, Joseph Aoun, su disposición al envío de ayuda humanitaria para los desplazados por los bombardeos israelíes y ha llamado nuevamente a la desescalada en Oriente Próximos. Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país", ha escrito Sánchez en la red X. Ha destacado el presidente del Gobierno que "el pueblo libanés" puede contar con el apoyo de España, así como con "asistencia humanitaria a los miles de desplazados".

Macron propone un plan para acabar con los enfrentamientos entre Hizbulá e Israel El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves un plan para acabar con las actividades militares de Hizbulá, al tiempo que prometió el envío de ayuda militar al Ejército libanés. En un mensaje en sus redes sociales aseguró que ha mantenido contactos al más alto nivel, incluidos los líderes de Estados Unidos, Israel y Líbano, para "establecer un plan con vistas a poner fin a las operaciones militares que Hizbulá e Israel llevan a cabo actualmente a ambos lados de la frontera". Ese plan ha sido uno de los asuntos centrales de los recientes contactos que ha mantenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Nawaf Salam.

Trump nombra a Markwayne Mullin nuevo jefe de Seguridad Nacional en lugar de Kristi Noem El presidente estadounidense, Donald Trump, ha nombrado a Markwayne Mullin nuevo responsable de Seguridad Nacional, para reemplazar a Kristi Noem.