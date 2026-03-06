Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
EEUU autoriza la venta temporal a India de petroleo ruso varado en el mar
El gobierno de Estados Unidos alivió temporalmente el jueves las sanciones económicas contra Moscú para permitir que el petróleo ruso actualmente varado en altamar sea vendido a India. El Departamento del Tesoro emitió una licencia "que autoriza la entrega y venta de crudo y productos petrolíferos de origen de la Federación Rusa cargados en buques con fecha del 5 de marzo de 2026 con destino a India", según un comunicado de la entidad. De acuerdo con el Tesoro, las transacciones están autorizadas hasta el 3 de abril de 2026. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la exención se emitió "para permitir que el petróleo siga fluyendo hacia el mercado global". "Esta medida deliberadamente de corta duración no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza transacciones que implican petróleo que ya está varado en el mar", publicó en X.
Trump dice que Zelenski tiene que cerrar un "acuerdo" y asegura que Putin está listo
Donald Trump volvió a presionar el jueves al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un "acuerdo" que ponga fin al conflicto en Ucrania, ya que su par ruso, Vladimir Putin, está "dispuesto" a hacerlo, dijo en una entrevista en el medio Politico. "Zelenski debe moverse y llegar a un acuerdo (...) Creo que Putin está dispuesto a llegar a un acuerdo", dijo el presidente estadounidense. Retomando expresiones que empleó durante una tensa reunión en la Casa Blanca hace un año, cuando reprendió públicamente a Zelenski, Trump sugirió que el dirigente ucraniano está en una posición débil que lo obliga a hacer concesiones. "Es impensable que él sea el obstáculo", afirmó. "No tienes las cartas. Ahora él tiene todavía menos cartas". El presidente estadounidense considera desde hace tiempo que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es un despilfarro, mientras ha manifestado su admiración por Putin, a quien invitó a Alaska en agosto.
Ucrania denuncia que Rusia tortura sistemáticamente a los prisioneros
El Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, informó el 4 de marzo, citando datos de las Naciones Unidas (ONU), que Rusia había ejecutado a 337 prisioneros de guerra ucranianos hasta finales de 2025 y torturado sistemáticamente a más del 95% de ellos durante su cautiverio en Rusia. El uso de drones por parte de Rusia para atacar principalmente objetivos civiles en la retaguardia ucraniana es indicativo de una cultura generalizada dentro de las Fuerzas Armadas rusas que busca tanto militarizar como institucionalizar el daño intencional a civiles como una herramienta intencionada de guerra.
Alemania, Francia y Ucrania, entre los países que no participarán en la inauguración
Francia, Alemania, Canadá o Ucrania son cuatro de los doce países que han anunciado oficialmente que no participarán en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se celebrará este viernes en el Arena de Verona, en señal de protesta por la presencia en la competición de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales.
Detenido el exviceministro de Defensa de Rusia Ruslan Tsalikov por supuesta corrupción
La Fiscalía rusa ha informado este jueves de la detención del exprimer viceministro de Defensa Ruslan Tsalikov por diversos delitos de corrupción , sumándose así una ristra de funcionarios de alto rango arrestados desde la llegada en mayo de 2024 del nuevo titular de la cartera, Andrei Belousov. Tsalikov, quien ostentó dicho cargo entre diciembre de 2015 y junio de 2024, ha sido acusado de haber creado una organización criminal para malversar fondos entre 2017 y 2024, recibir sobornos y blanquear dinero, según ha detallado la portavoz del Comité de Ivestigación de Rusia (CIR), Svetlana Petrenko.
El Kremlin dice que la de Irán no es su guerra y que debe mirar por su propio beneficio
El Kremlin afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio "por muy cínico que pueda parecer". "La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio de que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región", declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. De este modo, Moscú indicó que se lava las manos sobre la situación y que no puede hacer nada para parar el conflicto. "¿Somos capaces de detener esta guerra? No, no lo somos. Solo quienes la iniciaron pueden detenerla, que, en nuestra opinión, es lo que deberían hacer", afirmó.
Rusia informa sobre canje de 200 prisioneros de guerra con Ucrania
Rusia ha informado de un canje de 200 prisioneros de guerra de cada bando con Ucrania, en el marco de los acuerdos alcanzados en las pasadas negociaciones de paz en Ginebra, y ha anunciado que este viernes serán intercambiados otros 300 prisioneros de cada bando. "Retornaron 200 soldados rusos. A cambio fueron entregados 200 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de la red de mensajería instantánea rusa MAX.
Según el mando militar ruso, en estos momentos los militares rusos se encuentran el Bielorrusia, "donde reciben toda la ayuda psicológica y médica necesarias", y posteriormente serán trasladados a Rusia. El jefe del equipo ruso en estas negociaciones, Vladímir Medinski, ha escrito en su canal de Telegram que en total entre jueves y viernes serán canjeados 500 prisioneros de cada bando. El anterior canje de prisioneros tuvo lugar a principios de febrero tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, en la que fueron intercambiados 157 cautivos de cada bando.
Golpe a una red que captó a 55 mujeres ucranianas para estafar 4,7 millones en apuestas
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal ucraniano asentado en Alicante y Valencia que captó a al menos 55 compatriotas en su país para traerlas a España y usar su identidad para abrir cuentas bancarias con las que el entramado llegó a mover unos 4,7 millones de euros estafados a plataformas de apuestas y juegos 'online'. En la operación, denominada Girasoles, han sido detenidas 12 personas acusadas de los delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.
Paralelamente, la organización captaba a mujeres castigadas por la guerra en Ucrania para, una vez en España, abrir a su nombre cuentas bancarias y trasladar los beneficios ilícitos obtenidos del fraude.
Ucrania neutraliza 136 drones rusos sobre varias de sus regiones
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 136 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control del Gobierno de Kiev, según cifras ofrecidas por la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves. Rusia lanzó en total 155 drones Shahed, Gerbera, Italmas y de otros modelos. Cerca de un centenar de los drones eran aparatos kamikaze no tripulados ruso-iraníes Shahed. Los drones despegaron desde la península ocupada de Crimea y desde territorios rusos cercanos a Ucrania.
Dieciocho de los drones impactaron en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones neutralizados en otros tres lugares.
Kiev tacha de acto propagandístico iniciativa húngara para liberar a dos prisioneros
El Gobierno ucraniano ha convocado al máximo representante diplomático de Hungría en Kiev para protestar por las gestiones unilaterales de Budapest con el Kremlin que han resultado en la liberación de dos ciudadanos ucraniano-húngaros que combatían con el Ejército de Ucrania y habían sido capturados por las fuerzas rusas.
En un comunicado publicado anoche, el Ministerio de Exteriores de Ucrania califica de acto propagandístico "cínico" la iniciativa de Hungría, que se consumó este miércoles con la visita a Moscú del jefe de la diplomacia magiar y tiene lugar en medio de una campaña electoral para las elecciones del 12 de abril marcada por las referencias críticas diarias del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
