Vínculo
EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas
El marco de cooperación de la Administración Trump con el gobierno de Delcy Rodríguez da un nuevo paso al recuperar un canal que permanecía roto desde principios de 2019
EFE
Washington
EEUU y Venezuela han acordado formalmente restablecer lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.
