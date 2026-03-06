La Casa Blanca recurre a las películas de acción para ensalzar los bombardeos en Irán

La Casa Blanca ha decidido comunicar sobre la guerra de Irán publicando este viernes un montaje que mezcla imágenes de bombardeos reales con breves fragmentos de películas de acción. El clip, de 42 segundos, ha sido difundido en X bajo el lema "Justicia a la americana", y empezaba con una escena de la película 'Ironman' junto a la frase "Despierta, papá ha vuelto a casa", una posible referencia a una expresión del secretario general de laOTAN, Mark Rutte, que había hablado del presidente Donald Trump apeándolo con el término "papá".

En el montaje aparecen, de manera rápida, extractos de varias películas o series en las que se encuentran 'Top Gun: Maverick', 'Gladiator', 'Braveheart', 'Transformers' o 'Breaking Bad'; en los que salen actores de renombre como Tom Cruise, Robert Downey Jr., Mel Gibson, Russell Crowe, Keanu Reeves y Bryan Cranston. Los fragmentos, alternados con imágenes difundidas por el ejército estadounidense, muestran los bombardeos reales sobre los diversos objetivos y se establece un paralelismo con los conflictos que hay en las películas americanas mencionadas.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aparece brevemente durante una rueda de prensa pronunciando las letras "F" y "A". La referencia, en este caso, es una expresión grosera muy apreciada por la administración Trump, que designa su actitud intransigente frente a cualquier adversario: "FAFO", por "Fuck around, find out", que podría traducirse aproximadamente al castellano como: "Haz el imbécil y ya verás".

Uno de los afectados ha sido Ben Stiller, director de 'Tropic Thunder', una de las películas que aparece en el breve vídeo de la Casa Blanca, quien ha pedido en otro mensaje de la red social la retirada del clip: "Nunca les hemos dado nuestra autorización y no tenemos ninguna intención de formar parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película", ha escrito.

Otro vídeo de la Casa Blanca

La Casa Blanca publicó otro vídeo unas horas más tarde en la misma tónica. En este, se ven cómo suceden varios vídeos de bombardeos contra Irán junto a imágenes extraídas del videojuego 'GTA' o 'Grand Theft Auto: San Andreas'. En el clip aparece un personaje que, de espaldas, dice: "Ah, mierda, allá vamos otra vez", referencia a un meme muy popular entre jugadores.

Precisamente la campaña de Donald Trump estuvo marcada por un estilo de comunicación agresivo y deliberadamente excesivo, que jugaba con los códigos de internet, los videojuegos y el cine, al tiempo que utilizaba en ocasiones la inteligencia artificial. Por lo que parece, su equipo no ha cambiado de tono en las redes sociales desde que el republicano regresó a la Casa Blanca.