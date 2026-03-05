Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión bilateral

Trump redobla su ataque a España y tilda al país de "perdedor"

El presidente de EEUU afea de nuevo a Pedro Sánchez su rechazo a que aviones estadounidenses puedan utilizar las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán

Directo | Última hora de la guerra de EEUU e Israel contra Irán

Donald Trump.

Donald Trump. / Europa Press

Idoya Noain

Idoya Noain

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico

Donald Trump ha redoblado sus ataques a España este jueves, dos días después de denunciar en el Despacho Oval al Gobierno de Pedro Sánchez como "terrible" después de la negativa española a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para el ataque a Irán.

En unas declaraciones por teléfono al tabloide 'New York Post' el republicano ha usado para definir a España el término despectivo "perdedor". "No son un jugador de equipo, y nosotros no vamos a ser un jugador de equipo con España tampoco", ha dicho también.

"Son los únicos que votaron contra el pago del 5% y han sido muy hostiles con todo el mundo", ha declarado renovando sus críticas a la aportación española a la OTAN. Esa denuncia la había repetido, como de costumbre, el martes en el Despacho Oval. En esa ocasión estaba sentado a su lado el canciller alemán, Friedrich Merz, quien en un gesto ampliamente criticado no defendió a su socio europeo. El germano se ha enredado luego en torpes explicaciones tratando de justificarse.

Tensión creciente

Las declaraciones han llegado un día después de que Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, asegurara en rueda de prensa que España había aceptado "cooperar militarmente" con EEUU tras la andanada de Trump en el Despacho Oval. El Gobierno español negó que haya habido ningún cambio en su posición.

Noticias relacionadas

El martes Trump prometió "cortar todo el comercio" con España y amenazó con castigos que, según él, podrían llegar incluso a un embargo. La Unión Europa ha salido en defensa de España y ha mostrado su solidaridad. Entre quienes cerraron filas con España se cuenta el comisario de Industria de la UE, Stéphane Sejourné, que en un encuentro con periodistas dijo: "Cualquier amenaza dirigida a un Estado miembro es una amenaza a la Unión Europea".

Francia autoriza a EEUU a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios

Así es la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra elegido por España para proteger a Chipre

La UE exige a Irán detener sus ataques "injustificables" tras reunirse con los países del Golfo

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | El mando militar de EEUU prevé que la guerra se prolongue hasta septiembre

Las policías española y ucraniana desmontan una red que convertía en mulas de estafas en internet a mujeres pobres desplazadas por la guerra

Europa envía buques de guerra a Oriente Medio pero se divide ante el uso por EEUU de las bases militares contra Irán

Trump redobla su ataque a España y tilda al país de "perdedor"

Meloni: "Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra"