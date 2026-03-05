Trump reclama participar en la elección del nuevo líder de Irán y rechaza al hijo de Jameneí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado este jueves participar en la decisión sobre quién será el nuevo líder de Irán después de que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado acabara con la vida del ayatolá Ali Jameneí. Lo ha hecho en una serie de breves entrevistas telefónicas con Politico, Axios y Reuters, conversaciones las que se ha mostrado combativo y ha minimizado las críticas crecientes que cobran fuerza no solo entre los demócratas sino entre el movimiento MAGA.

“Voy a tener un gran impacto (en el futuro liderazgo iraní) o no van a tener ningún acuerdo, porque no vamos a tener que hacer esto otra vez”, ha dicho a Politico.“Trabajaremos con la gente y el régimen para asegurar que llega ahí alguien que puede construir bien Irán pero sin armas nucleares”. “Trabajaremos con ellos para ayudarles a tomar la elección adecuada”, ha declarado también, argumentando que quiere evitar un líder en Teherán “que lleve a tener que hacer esto otra vez en 10 años”.

En las entrevistas con Axios y Reuters Trump, que hace unos días habló de que los potenciales nuevos líderes estaban muriendo en los ataques, ha repetido la misma idea, rechazando frontalmente la opción de que la sucesión caiga en Mojtaba Jameneí, hijo del último ayatolá, que se está configurando como uno de los favoritos, después de años forjando estrechos lazos con la Guardia Revolucionaria y ganando influencia entre el aparato de clérigos iraníes.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jameneí es un peso ligero. Tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, ha dicho a Axios en referencia a la transición que hubo en Caracas tras la operación militar en la que se capturó y llevó a Estados Unidos a Nicolás Maduro, que está imputado y encarcelado.

“El hijo de Jameneí es inaceptable para mí. Queremos alguien que lleve paz y armonía a Irán”, ha añadido, rechazando cualquier liderazgo que mantenga las políticas del último líder. El hijo de Jameneí es visto como otro representante de la línea dura y su selección sería un gesto de desafío por parte de Teherán. En Poltico, no obstante, Trump ha tratado de denigrar a Mojtaba, diciendo que “la razón por la que su padre no le cedió (el poder) es que dicen que es incompetente”.

Triunfalismo

Trump ha abordado otros muchos temas en las entrevistas. Esas conversaciones breves con medios individuales son el método principal por el que ha optado para comunicarse desde que lanzó el ataque a Irán. El tono agresivo y desafiante es la tónica en todas las de este jueves, que han incluido otra con el tabloide New York Post donde ha redoblado sus ataques e insultos a España y el Reino Unido.

Hay críticas crecientes por los argumentos cambiantes sobre los objetivos que construyeron su base argumental y legal para justificar el ataque a Irán, que lanzó sin autorización del Congreso; pero también por la falta de un plan claro establecido de futuro para el país y por el impacto de la contienda en los precios del combustible o en las reservas de armamento, pero Trump insiste en defender la misión, sobre la que se ha expresado en términos triunfalistas.

“Estamos siendo quirúrgicos. Tenemos suministros ilimitados de armas, ilimitados. Tenemos miles de ellas”, ha dicho, antes de asegurar que la capacidad militar iraní ha sido “diezmada”. “No tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen detectores aéreos. Hemos eliminado todo. Todo lo que tienen es agallas”

“La gente ama lo que está pasando”, ha dicho también en Politico, reiterando un mensaje que lanzó el lunes para minimizar las brechas en el movimiento MAGA.

Cuba, Ucrania y Anthropic

Trump también ha dejado claro que ni con Venezuela ni con Teherán acaba este nuevo empeño de su política exterior. “Cuba va a caer también”, le ha declarado a Politico. “Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que llegaba desde Venezuela, que era su única fuente, y quieren llegar a un acuerdo”, ha dicho, y ha señalado que hay contactos con el régimen de La Habana. “Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”.

La guerra de Ucrania no ha quedado fuera de su conversación y el mensaje que ha lanzado en Politico no es demasiado esperanzador para el líder de Kiev, con quien ha vuelto a mostrarse frustrado. Volodímir “Zelenski tiene ponerse las pilas y tiene que llegar a un acuerdo”, ha dicho. “Es impensable que él sea el obstáculo. No tiene las cartas. Ahora tiene incluso menos cartas”.

Lo que ha repetido es una vez más una visión más favorable de Vladimir Putin: “creo que está listo para llegar a un acuerdo”.

Desatado en su combatividad, Trump se ha lanzado también a la yugular de Anthropic, la empresa de Inteligencia Artificial a la que ha dejado fuera de cualquier contrato con el gobierno tras la negativa de la empresa a aceptar condiciones del Pentágono que habrían obligado al acceso ilimitado a su tecnología, incluso para espionaje masivo de estadounidenses o el desarrollo de algunas armas.

“Anthropic está en problemas porque les despedí como perros”, ha declarado. “No debían haber hecho lo que hicieron”.