Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la crisis de ICE en Minneapolis

Donald Trump ha hecho rodar la cabeza de Kristi Noem, su secretaria de Seguridad Nacional. En un mensaje en Truth Social, y después de dos días de comparecencias de Noem ante el Congreso, el mandatario ha anunciado el cese de la antigua gobernadora de Dakota del Sur y su intención de que le releve en el cargo el senador de Oklahoma Marwayne Mullin.

Mullin tendrá que ser confirmado por el Senado y el relevo llega en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional está en un cierre operativo por la falta de un acuerdo en el Congreso sobre su presupuesto. Los demócratas se niegan a autorizar las cuentas mientras no haya cambios significativos en el funcionamiento del Departamento y, sobre todo, de agencias como ICE y CBP cuyos agresivos métodos en la cruzada de Trump contra la inmigración están siendo cuestionados.

En el mensaje Trump ha dado las gracias a Noem y ha asegurado que “ha servido bien”. Ha destacado que ha tenido “numerosos y espectaculares resultados, especialmente en la frontera” y ha anunciado también que su nuevo cargo en la Administración será el de enviada especial para una nueva iniciativa de seguridad para el hemisferio que va a presentar el sábado en Florida, que está bautizado como el “Escudo para las Américas”.

Noem estaba en un acto público en Tennessee con agentes del orden cuando se ha producido el anuncio y en el momento de escribir estas líneas no había hecho referencia a su destitución.

Tensión acumulada

Pese a las palabras amables del mandatario en su anuncio hay tensión y enfados acumulados. De hecho, Trump llevaba ya un tiempo mascullando la destitución de Noem, según había publicado poco antes del anuncio ‘The Wall Street Journal’. El factor que le ha empujado a tomar la decisión han sido las combativas comparecencias ante las Cámaras, donde tanto demócratas como republicanos mostraron claramente su frustración con la secretaria de Seguridad Nacional, el Departamento que se ha visto en el ojo del huracán especialmente después de que agentes federales de ICE y CBP desplegados en Minneapolis en la campaña de arrestos de inmigrantes mataran a dos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti.

Ante los congresistas Noem se negó a rectificar polémicas declaraciones que hizo sobre Good y Pretti en las que habló de ellos como parte del “terrorismo doméstico”.

Autopromoción y anuncios

No era la única polémica que rodeaba a Noem. Ella autorizó el gasto de 220 millones de dólares en una campaña publicitaria, que protagonizaba ella misma, instando a inmigrantes sin papeles a autodeportarse. La secretaria declaró que el presidente había aprobado la campaña, algo que indignó a Trump, que negó a asesores haber dado luz verde. Este mismo jueves, en una entrevista con Reuters, Trump insistió en negar la autorización. “Nunca supe nada de ello", dijo, algo que contradecía el testimonio de Noem bajo juramento.

La campaña, de la que informó en noviembre ProPublica y que en parte se subcontrató con la empresa del exmarido de su portavoz, Tricia McLaughin (que recientemente había anunciado que abandona su puesto) cuadra con el fuerte estilo de autopromoción que ha desplegado Noem durante su tiempo en el puesto. Y un senador republicano, John Kennedy, se lo recordó en la vista. Cuando ella dijo que los anuncios habían sido efectivos él replicó: “efectivos en construir reconocimiento de nombre” de Noem.

La ya exsecretaria ha buscado la autopromoción desde el primer momento en el cargo. Llevó a medios y cámaras a grabar algunas de sus apariciones en operaciones de agentes migratorios en diversas ciudad. Y se fue a El Salvador para grabar también un mensaje en vídeo desde la infame prisión de Cecot, donde Trump deportó a cientos de inmigrantes, posando con un grupo de reos de fondo.

La secretaria de Seguridad Interior de EEUU, Kristi Noem, durante una visita al centro de confinamiento terrorista de Tecoluca, en El Salvador, el pasado 26 de marzo. / ALEX BRANDON / AP

Relaciones personales

En las tensiones que había alrededor de Noem también juega un papel su relación con Corey Lewandoski, que fue jefe de la primera campaña presidencial de Trump en 2016 y era asesor de la secretaria. Los dos están casados y han negado mantener una relación sentimental pero fuentes de la Administración han asegurado que hacían poco para esconderla en el departamento. Recientemente habían estado usando un avión de lujo, con una parte privada, para sus viajes por el país.

Noticias relacionadas

Lewandoski además tiene intereses en el sector privado y la relación entre Noem y él también fue cuestionada en el Congreso porque la secretaria impuso una restricción que obligaba a que todos los gastos del Departamento que superaran los 100.000 dólares tuvieran que ser aprobados personalmente por ella, algo que facilitó que Lewandoski jugara un papel en la asignación de esos contratos.