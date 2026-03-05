Rutte elogia el despliegue de España en territorio OTAN frente a las críticas de Trump

En plena tormenta por las críticas de Donald Trump al Gobierno español, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elogiado este jueves el papel de España en la Alianza Atlántica y el despliegue de sus fuerzas en territorio aliado, incluyendo en Turquía donde un sistema Patriot español "defiende intereses estadounidenses clave". "Quiero elogiar a España, porque España está desplegada en todo el territorio de la OTAN. Sus tropas forman parte de muchas fuerzas terrestres de vanguardia, muchas iniciativas y muchas misiones de la OTAN", ha dicho Rutte en una entrevista con la agencia Reuters. "Quiero felicitarles sinceramente por ello. En estos momentos, hay un sistema Patriot en Turquía que defiende los intereses clave de EEUU en ese país, y lleva allí ya diez años protegiendo esos intereses clave", ha añadido Rutte.

El secretario general de la OTAN que la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos con Israel contra Irán tiene un apoyo "masivo" entre los aliados atlánticos en una entrevista en la que ha defendido la campaña de la Administración de Donald Trump al tiempo que ha querido quitar hierro a las discordancias expresadas por algunos Estados europeos.

"Es cierto que la OTAN no está involucrada, pero obviamente los aliados apoyan masivamente las acciones del presidente (Trump) y también están permitiendo lo que Estados Unidos está haciendo ahora en la región", ha declarado Rutte en una entrevista con la cadena derechista estadounidense Newsmax.

Al hilo, el responsable neerlandés ha sido preguntado por las discordancias expresadas al respecto de la ofensiva por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Sin embargo, ha elegido no mencionar al líder del PSOE en su respuesta y se ha centrado en Francia, alegando que, pese a las diferencias, está permitiendo que "Estados Unidos pueda utilizar, en términos de facilitación y apoyo, los activos franceses en la región".

"Y es precisamente por eso que la OTAN está ahí. La OTAN está ahí para protegernos colectivamente contra cualquier adversario, ya sea Rusia o cualquier otro, o el terrorismo. Pero también es una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder en el escenario mundial", ha llegado a defender Rutte acto seguido, antes de manifestar que "esta campaña en Irán necesita que los aliados de la OTAN se comprometan positivamente con estas solicitudes de bases". "El hecho de que nos mantengamos unidos, Estados Unidos, Europa y Canadá, es crucial también para el éxito de esta campaña estadounidense-israelí", ha agregado.

El secretario general, que ha descrito como "crucial para el éxito de esta campaña estadounidense-israelí" que Estados Unidos, Europa y Canadá se mantengan unidos, ha reconocido que en la OTAN existen "debates", pero que éstos no interfieren en el apoyo a Washington en campañas como la realizada contra Irán. "Somos una alianza de democracias, pero al final seguiremos el liderazgo estadounidense cuando se trate de estos momentos cruciales", ha señalado.

Al hilo, ha afirmado que "Estados Unidos trabaja a toda velocidad y, a veces, estos engorrosos procesos de toma de decisiones en Europa llevan tiempo", pero ha asegurado estar "en contacto constante con los líderes europeos", entre los que, según él, "existe un amplio apoyo a la acción del presidente" norteamericano.

Noticias relacionadas

El inquilino de la Casa Blanca, por su parte, se ha limitado a publicar un breve mensaje en redes sociales en el que ha dado las "gracias a nuestro gran secretario general de la OTAN".