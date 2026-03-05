Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuerraSubmarinoIránEmbalsesCatalánMediaproTiempoPutinPelículas
instagramlinkedin

En Directo

Conflicto armado

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Ver galería

Soldados talibanes vigilan el lado pakistaní, uno de ellos observando a través de su rifle, en el lado afgano del paso fronterizo de Torkham / Wahidullah Kakar / AP

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  3. Trump amenaza con 'cortar todo el comercio' con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
  4. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  5. Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
  6. Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
  7. Defensa prepara un avión militar para la evacuación de los españoles atrapados por la guerra de Irán
  8. Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido

La guerra de Irán abre una brecha entre Trump y el movimiento MAGA

La guerra de Irán abre una brecha entre Trump y el movimiento MAGA

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO UCRANIA | Un buque ruso con gas licuado se hunde frente a Libia; Moscú acusa a Kiev

DIRECTO UCRANIA | Un buque ruso con gas licuado se hunde frente a Libia; Moscú acusa a Kiev

Directo | Israel vuelve a atacar Beirut y sus tropas avanzan en el sur de Líbano

Directo | Israel vuelve a atacar Beirut y sus tropas avanzan en el sur de Líbano

Un apagón de proporciones deja a seis millones de cubanos a oscuras

Un apagón de proporciones deja a seis millones de cubanos a oscuras

Rebeldes y vasallos o cómo la prolongación de la guerra de Irán se convertirá en el epicentro de la contienda política española

Rebeldes y vasallos o cómo la prolongación de la guerra de Irán se convertirá en el epicentro de la contienda política española

EEUU usa por primera vez misiles de precisión de largo alcance en la guerra contra Irán

EEUU intensifica el frente naval en la guerra y hunde con un torpedo un buque de Irán con 180 tripulantes

EEUU intensifica el frente naval en la guerra y hunde con un torpedo un buque de Irán con 180 tripulantes