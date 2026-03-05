Israel ordena la evacuación de todos los suburbios del sur de Beirut, forzando la huida de 700.000 personas

En Dahiye, los rifles se utilizan en ocasiones para garantizar la seguridad. Una ráfaga de tiros tiene un mensaje más que evidente para los residentes de los suburbios sureños de Beirut: "huid". Este jueves la munición se ha agotado en varias ocasiones porque el Ejército israelí ha lanzado una orden de evacuación sin precedentes sobre la zona. Más de 700.000 personas han sido obligadas a abandonar cuatro municipios de los suburbios de forma inmediata. Con cada descarga de disparos, el pánico hacía mella en una población acostumbrada a los desplazamientos forzosos de Israel. El horror pronto se ha trasladado a toda la capital, donde las carreteras se han colapsado de forma nunca vista hasta ahora, obligando a muchas personas a huir a pie.

"Esto es una completa locura", dice Mohammad para sí mismo mientras maniobra para salir de Dahiye. Conduce en contra dirección, esquiva motocicletas, acelera, da volantazos. Lo que sea para salir de Dahiye. Originario del sur del Líbano, vivió durante 30 años de su vida en los suburbios sureños de Beirut. La guerra anterior le motivó a abandonar su barrio de toda la vida por seguridad. Pero sus padres aún siguen allí. "Ayer mismo estos disparos al aire le salvaron la vida a mis padres", cuenta a EL PERIÓDICO con la calma de una persona que sabe lo que hace, un joven que conoce estos atajos de memoria. "Cuando a las siete de la mañana Israel anunció que bombardearía un edificio en su calle, los tiros de alerta les permitieron evacuar y no han vuelto", explica.

Un edificio destrozado por las bombas israelíes en Ghobeiry, un barrio de los suburbios del sur de Beirut. / AFP

Fantasma de la ocupación

La destinación final de Mohammad es una colina no demasiado lejos de la zona amenazada desde la que poder comprobar cómo los israelíes cumplen su amenaza. Junto a sus compañeros periodistas, este joven de Dahiye es víctima y narrador de la tragedia de su pueblo. "Lo que están haciendo no tiene nombre", afirma su amigo Fourat, mientras amplía el mapa compartido por el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, en su cuenta de X para alertar de las evacuaciones. "Parece un plan inmobiliario", constata a este diario. El fantasma de la ocupación israelí ha vuelto con más fuerza que nunca al Líbano. El recuerdo golpea a Mohammad en plena huida de Dahiye. Durante su infancia, tenía que cruzar puestos de control israelíes para llegar al pueblo de su familia. Los primeros 10 años de su vida no pudo visitarlo. "Fue en Nabatiye, la ciudad de donde es mi madre, donde vi por primera vez morir a un niño", rememora, viajando a esa urbe de interior sureña, ahora también sometida a los bombardeos israelíes.

En el sur del país, los combates entre fuerzas israelíes y milicianos de Hizbulá se intensifican desde hace dos días. El Ejército vecino ya ocupa cinco puntos estratégicos en la frontera violando el alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024. Desde el inicio de la guerra este lunes, hace apenas cuatro días, la realidad cambia por momentos. De momento, 102 personas han muerto y 638 han resultado heridas. Este miércoles las autoridades castrenses israelíes ordenaron la evacuación de todas las ciudades y los pueblos al sur del río Litani, en el sur del Líbano. Esto supone el desplazamiento forzado de unas 250.000 personas. Apenas 24 horas después, han dado un paso más al pedir a los residentes de todos los suburbios del sur de Beirut que abandonen el lugar sobre las 14.30 horas locales del jueves (las 13.30 horas peninsulares españolas). En este caso, la orden afecta a unos 700.000 residentes. En total, prácticamente un millón de personas obligadas a abandonar sus hogares de un momento para otro.

Residentes en los suburbios del sur de Beirut abandonan sus hogares tras la orden de evacuación del Ejército de Israel. / AFP

Algunos se quedan

Muchas de las que huyeron primero fueron a refugiarse a la capital, pero ahora, incluso, Beirut tampoco está a salvo de las bombas israelíes. No todo el mundo ha decidido huir de sus casas en los barrios de Chiyah, Burj al Barajneh, Haret Hreik y Hadath, todas ellas en los suburbios del sur. La ausencia de otro lugar al que ir les inspira a desafíar las amenazas israelíes. Muchas personas que, desde el lunes, han intentado abandonar el sur del Líbano tras pasar hasta 14 horas en la carretera han retornado a sus hogares, porque no han encontrado refugio. Las escuelas abiertas por el Gobierno están llenas y para muchas de estas familias es inasumible alquilar otra casa. Otras tantas están durmiendo en sus coches. Además, Israel ya ha empezado a atacar edificios que acogían a desplazados en zonas sin influencia de Hezbolá. La sensación de que no están seguros en ningún sitio no hace más que expandirse. Por eso, muchas personas prefieren morir en sus casas. Es su forma de resistencia.

El anuncio del Ejército israelí no tiene precedentes. Incluso durante la guerra de otoño de 2024 en el Líbano, nunca hubo una orden de evacuación tan masiva que cubriera barrios enteros de forma indiscriminada. "Residentes de los barrios de Burj el Barajneh y Hadath: por favor, diríjanse al este, hacia el Monte Líbano, por la carretera Beirut-Damasco", ha escrito Adraee en X, junto a un mapa que indicaba las rutas que debían tomar los desplazados, algo poco común en este tipo de órdenes. "Residentes de los barrios de Haret Hreik y Chiyah: deben dirigirse al norte, hacia Trípoli, por la carretera Beirut-Trípoli, y al este, hacia el Monte Líbano, por la autopista Metn", ha añadido. "Cualquier movimiento hacia el sur podría poner en peligro sus vidas", ha afirmado, enfatizando que el Ejército israelí "les informará del momento apropiado para regresar a sus hogares". "Muy pronto Dahiye se parecerá a Jan Yunis", ha celebrado el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, desde la frontera israelí.

Bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. / ABDUL KADER AL BAY / CONTACTO / EUROPA PRESS

Ayuda a Macron

Desde lo alto de una colina en la localidad de Baabda con vistas sobre Dahiye, a unos 250 metros de la embajada española en el Líbano, Mohammad y Fourat denuncian la inacción de su Gobierno. "Esto también es parte del Líbano, esta gente amenazada también es libanesa, así que [los líderes políticos] deberían hacer algo", denuncia Fourat, encaramado a un taburete para capturar con su cámara el impacto de las bombas israelíes. El presidente libanés, Joseph Aoun, ha pedido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, "que intervenga para que los suburbios del sur no sean atacados, tras las amenazas del Ejército israelí", ha indicado la presidencia en X. "Por el Líbano, debemos actuar; hay que hacer todo lo posible para evitar que este país, tan cercano a Francia, se vea arrastrado de nuevo a la guerra", ha dicho Macron en X.

Noticias relacionadas

"En este momento de gran peligro, pido al primer ministro israelí [Binyamín Netanyahu] que no extienda la guerra al Líbano", ha añadido el presidente francés. Sobre Beirut, ya ha anochecido. A Mohammad y Fourat se les han unido decenas de curiosos que miran el horizonte a la espera de que caiga un proyectil enemigo. "¿Qué más podemos hacer?", defienden. Un grupo de jóvenes ha encendido una hoguera mientras no arda Dahiye. No se intuyen muchas luces encendidas en los suburbios sureños de la capital libanesa, aunque todavía hay humo que emerge de los ataques de la mañana, o del día anterior. Con las cámaras al cuello, los jóvenes libaneses aguardan para tomar la instantánea del paisaje previo a la devastación. Sólo cuando un avión de la compañía nacional despega en medio de la humareda se sucede el sonido de los disparadores capturando la huida de sus conciudadanos.