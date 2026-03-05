Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEncuesta CEOChiprePatinetePisos Les NausSilvia AbrilJornada laboralEl NiñoSexoLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Irán niega haber lanzado el misil dirigido hacia Turquía derribado por la OTAN

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraní destaca en un comunicado que respeta la "soberanía" del país anatolio, al que califica de "vecino y amigo"

Imagen de la ciudad de Estambul.

Imagen de la ciudad de Estambul. / ALEXANDER RYUMIN / CONTACTO / EUROPA PRESS

EFE

Teherán
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado un proyectil iraní.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio", indicó el Estado Mayor en un comunicado recogido por medios iraníes.

Las defensas de la OTAN en Turquía informaron el miércoles de que habían interceptado un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y que los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas, según confirmó el Gobierno turco.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Noticias relacionadas

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  3. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  4. Irán, una fortaleza geográfica casi inexpugnable que dificulta una ofensiva terrestre
  5. Trump amenaza con 'cortar todo el comercio' con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
  6. Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
  7. La Casa Blanca asegura que España 'ha aceptado cooperar militarmente con EEUU' y el Gobierno lo niega
  8. Defensa prepara un avión militar para la evacuación de los españoles atrapados por la guerra de Irán

Directo | Francia permitirá a los aviones de EEUU utilizar sus bases en Oriente Próximo

Directo | Francia permitirá a los aviones de EEUU utilizar sus bases en Oriente Próximo

Kallas defiende una "solidaridad muy clara" dentro de la UE por la guerra de Irán pese al silencio de Merz ante Trump

Kallas defiende una "solidaridad muy clara" dentro de la UE por la guerra de Irán pese al silencio de Merz ante Trump

Así es la fragata Cristóbal Colón que España enviará a Chipre

Así es la fragata Cristóbal Colón que España enviará a Chipre

EEUU e Israel arman a los kurdos en Irán con la intención de instigar una insurrección contra el régimen

EEUU e Israel arman a los kurdos en Irán con la intención de instigar una insurrección contra el régimen

Qué son las centrifugadoras de Irán y por qué son importantes para crear bombas atómicas

Qué son las centrifugadoras de Irán y por qué son importantes para crear bombas atómicas

Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China

Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China

Meloni: "Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra"

Meloni: "Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra"

Irán niega haber lanzado el misil dirigido hacia Turquía derribado por la OTAN

Irán niega haber lanzado el misil dirigido hacia Turquía derribado por la OTAN