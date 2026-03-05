GUERRA DE IRÁN | Última hora en directo: Israel vuelve a atacar Beirut

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Combates en Líbano En Líbano, Israel ha ampliado el alcance de sus ataques y ha iniciado operaciones terrestres en el sur de ese país, arrastrado a la guerra por el movimiento proiraní Hezbolá, que pretende "vengar" la muerte del ayatolá Jamenei. "No nos rendiremos", insistió el miércoles por la noche el líder de ese movimiento islamista apoyado por Irán, Naim Qassem, mientras que el gobierno libanés desea que entregue las armas. Durante la noche se produjeron varios ataques israelíes. Según las autoridades libanesas, tres personas murieron cerca de Beirut. El ejército israelí indicó que había atacado a dos "terroristas" en las cercanías de la capital de Líbano.

La guerra en Oriente Medio entra en su sexto día La guerra en Oriente Medio entró este jueves en su sexto día con bombardeos israelíes sobre Beirut, mientras Washington e Israel mostraban su confianza ante un Irán que, dicen, se encuentra debilitado. El día anterior, la guerra dio un giro significativo cuando un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico frente a Sri Lanka, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades esrilanquesas, que dirigen las operaciones de búsqueda, informaron de que al menos 87 marineros murieron y decenas más están desaparecidos. Los gobiernos estadounidense e israelí lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y preparar un ataque. En los bombardeos murió el líder supremo Alí Jamenei y varios militares de alto rango de la república islámica.

El Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut El Ejército de Israel ha efectuado en la madrugada de este jueves nuevos ataques aéreos sobre los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, y ha emitido nuevas órdenes de evacuación para sus residentes, alegando que está actuando contra el partido-milicia chií Hezbolá. Así lo han recogido medios como el diario libanés 'L'Orient-Le Jour' y la cadena qatarí Al Yazira, después de que el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, haya difundido una "advertencia urgente" contra los habitantes del barrio de Ghobeiri. "Ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hezbolá. Por su seguridad y la de sus familias, se les exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse de ellos a una distancia no menor de 300 metros como se muestra en el mapa", ha indicado en redes sociales, en un mensaje similar al que ha emitido poco antes dirigido a los residentes de Haret Hreik, cerca del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri.

Guterres, "preocupado" por la falta de acción del Consejo de Seguridad ante guerra en Irán El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este miércoles estar "preocupado" por la falta de acción del Consejo de Seguridad ante la guerra en Oriente Próximo desatada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que apuntó que el secretario general sigue manteniendo contactos con los embajadores de los países afectados por la escalada en Oriente Próximo, como Irán, Omán y Arabia Saudí. "Llevamos ya algún tiempo preocupados por la falta de unidad en el Consejo de Seguridad a la hora de abordar una serie de cuestiones. Creo que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad, y animamos a los miembros a que encuentren puntos en común con ese fin", declaró Dujarric.

Las fuerzas israelíes avanzan por tierra en Líbano, donde continúan los bombardeos Las fuerzas israelíes avanzaron hasta varias localidades del sur de Líbano este miércoles, al tiempo que mantienen su campaña de bombardeos en el país, en el tercer día de combates con el movimiento proiraní Hizbulá. Líbano se vio arrastrado el lunes al conflicto después de que el movimiento libanés proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para "vengar" la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido el sábado en un ataque israeloestadounidense contra Irán. Israel instó a los habitantes de una extensa zona del sur de Líbano a evacuar sus hogares, en el marco de una ofensiva que ha dejado al menos 72 muertos y 437 heridos desde el lunes, además de 83.000 desplazados, según las autoridades libanesas.

Robles subraya ante el embajador de EEUU el compromiso de España con la paz La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido esta tarde con el embajador de Estados Unidos, Benjamín León, a quien ha trasladado el compromiso de España y de sus fuerzas armadas con la paz. El encuentro se ha producido un mes después de que León fuera nombrado embajador, ya que las "apretadas" agendas de ambos no ha permitido que la reunión se produjera antes, según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Robles. Acompañados por miembros de sus respectivos equipos, Robles y León han conversado este miércoles en coincidencia con el conflicto bélico de Oriente Próximo, después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y este país respondiera a esos ataques.

Suben a 72 los muertos y a 437 los heridos en tres días de bombardeos israelíes en Líbano El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace algo menos de tres días contra el Líbano aumentó este miércoles a 72 y el de heridos a 437, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo. "El balance de víctimas por la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo hasta la tarde del miércoles 4 de marzo ha ascendido a 72 muertos y 437 heridos", dijo en un escueto comunicado el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, donde dice haber atacado unos 250 objetivos del grupo chií Hizbulá.

Albares desmiente "tajantemente" que España vaya a cooperar con EEUU en la ofensiva contra Irán El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, desmintió este miércoles "tajantemente" que el Gobierno haya cambiado de posición y vaya a cooperar con Estados Unidos en su ofensiva junto a Israel contra Irán. "Lo desmiento tajantemente", dijo Albares en una entrevista en la SER recogida por Servimedia después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara en una comparecencia pública que España se había mostrado dispuesta a cooperar militarmente en esa ofensiva. Albares aseguró que la posición del Gobierno respecto a los bombardeos sobre Irán, a la guerra desatada en Oriente Próximo y al uso de las bases españolas "no ha cambiado ni una coma" y sigue "absolutamente invariable", es la expresada por él mismo y por el presidente, Pedro Sánchez. De hecho, al escuchar esas palabras de Leavitt afirmó: "Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que la posición" sobre esa guerra "no ha cambiado en absoluto".

El Senado tiene que votar si apoya la decisión de Trump de atacar Irán El Senado votará una resolución sobre la decisión de Trump de atacar Irán. Se espera que el Senado de Estados Unidos se reúna y vote sobre una resolución presentada por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul que busca limitar la capacidad del presidente Donald Trump de librar una guerra contra Irán. Los republicanos tienen mayoría en el Senado, al igual que en la Cámara de Representantes. Las primeras sensaciones son que entre los republicanos hay un apoyo prácticamente férreo para que la Administración lance estos ataques contra Irán, con la excepción de Rand Paul. Por ello es poco probable que la resolución encuentre suficiente apoyo para poner fin a la guerra. Sí es posible que la Cámara ponga obstáculos a la posibilidad de un despliegue de tropas en Irán.