En el golfo de Omán

Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln'

Archivo - El portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' (archivo)

Archivo - El portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' (archivo) / Europa Press/Contacto/Mcs Aleksandr Freutel/Planet

Redacción

Las Fuerzas Armadas de Irán han informado este jueves de un ataque con drones contra el portaaviones estadounidense 'USS Abraham Lincoln' en el golfo de Omán a medida que avanza la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel, que se ha saldado de momento con 1.200 muertos en el territorio iraní.

Un portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, ha indicado en un comunicado que el buque estadounidense, que "se había acercado a las fronteras marítimas de Irán en el mar de Omán con el objetivo de congestionar el estrecho de Ormuz, fue alcanzado por drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán". Así, ha afirmado que el portaaviones se encontraba ya a unos 340 kilómetros de la frontera marítima iraní y que "huyó a toda velocidad con sus destructores". "Ahora se encuentra a más de 1.000 kilómetros de la zona", ha recalcado, según informaciones de la cadena de televisión IRIB.

El pasado domingo, la Guardia Revolucionaria lanzó cuatro misiles balísticos sobre el buque 'USS Abraham Lincoln' que, según la respuesta norteamericana, ni siquiera se acercaron al buque.

El 'Abraham Lincoln' es un portaaeronaves nuclear de clase Nimitz, principal herramienta de proyección de aviones de combate de la Armada estadounidense. Fue botado en 1988 y su zona habitual de despliegue es el Pacífico, pero ha participado en la invasión de Irak y ahora está de nuevo en la zona del golfo Pérsico

