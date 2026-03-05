Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Kallas pide mantener foco en Ucrania pese a conflicto en Irán: "Ucrania no puede desaparecer de agenda" La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido no perder el foco en la invasión rusa de Ucrania pese a la escalada del conflicto en Oriente Próximo por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, alegando que no se puede dejar la guerra en territorio europeo "fuera de la mesa" porque "es una amenaza real y muy cercana". "Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev", ha avisado la jefa de la diplomacia europea sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.

Zelenski aborda con el rey de Bahréin una posible cooperación en la defensa contra drones iraníes El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido destacado la experiencia de su país en la defensa antiaérea durante una conversación telefónica que ha mantenido este miércoles con el rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, en la que han abordado una posible cooperación mientras Manama hace frente a los ataques iraníes contra bases y ubicaciones ligadas a Estados Unidos en su territorio, de igual modo que Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. "Al igual que Bahréin, Ucrania no quería experimentar esto, pero comprendemos bien lo que son los constantes ataques con misiles y drones y cómo contrarrestarlos", ha subrayado Zelenski en la llamada, según el comunicado publicado al respecto por la Presidencia ucraniana. Al hilo, el texto difundido por Kiev recoge que ambos jefes de Estado han abordado "la posible cooperación en este ámbito y han acordado que los equipos de Ucrania y Bahréin se mantendrían en contacto".

Putin ordena liberación de dos prisioneros de guerra ucraniano-húngaros El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este miércoles la liberación de dos prisioneros de guerra con doble nacionalidad ucraniana y húngara, capturados por Moscú en el frente en Ucrania. "Son ciudadanos con doble nacionalidad ucraniana y húngara. Fueron movilizados por la fuerza. He decidido liberar a dos personas", declaró Putin durante un encuentro en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijartó. Hungría es uno de los pocos países de la UE que mantiene vínculos estrechos con Rusia desde el inicio de la ofensiva en Ucrania y es una voz muy crítica a la ayuda militar para Kiev. La cancillería ucraniana acusó a Hungría y a Rusia de "manipular" un tema sensible como el de los prisioneros de guerra. "Es sorprendente lo cínico que resulta convertir la liberación de estas personas en una herramienta de relaciones públicas políticas antes de las elecciones en Hungría y en una moneda de cambio en las relaciones con el Kremlin", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en un comunicado.

Los misiles Tomahawk, claves para que Ucrania pueda atacar las fábricas de drones rusas La campaña de ataques combinados entre Estados Unidos e Israel tiene como objetivo las instalaciones de producción y almacenamiento de misiles y drones en todo Irán. Esos ataques se hacen con misiles Tomahawk, los mismos que EEUU se niega a ceder a Ucrania. Las fuerzas ucranianas pueden realizar ataques con drones de largo alcance contra una parte significativa de la retaguardia rusa, pero la carga útil de estos drones es limitada y no es adecuada para destruir objetos blindados ni grandes instalaciones. El suministro estadounidense de una pequeña cantidad de Tomahawks a Ucrania probablemente permitiría a las fuerzas ucranianas dañar significativamente o incluso destruir instalaciones clave de producción y almacenamiento de misiles y drones en la retaguardia rusa, en particular áreas de producción altamente concentradas como la fábrica de drones Shahed en la Zona Económica Especial de Alabuga en la República de Tartaristán (a unos 1.100 kilómetros de la frontera con Ucrania).

Un buque ruso con gas licuado se hunde frente a Libia; Moscú acusa a Kiev Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Moscú atribuyó este miércoles a una operación de Kiev. La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el Arctic Metagaz naufragó tras unas "explosiones repentinas" de origen desconocido. Según explicó el mismo organismo, el buque emitió una llamada de socorro la noche del martes. Las explosiones fueron seguidas de "un enorme incendio que causó el completo naufragio" de la nave.

Ucrania ataca tres barcos rusos en el puerto de Novorosíisk Un barco dragaminas y dos buques antisubmarinos en el puerto ruso de Novorosíisk, a orillas del mar Negro, fueron objeto de un ataque reivindicado por fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Según dijeron esas fuentes a la agencia Ukrinform y al diario 'Ukrainska Pravda' los hechos se produjeron en la noche del 1 al 2 de marzo. "El SBU junto con las Fuerzas de Defensa golpeó al dragaminas Valentin Pikul. Los buques antisubmarinos Yeisk y Kasimov también sufrieron daños serios", recogieron estos dos medios. Además, en el ataque murieron tres marineros rusos, mientras que 14 más resultaron heridos. Finalmente, sufrieron daños varios sistemas de defensa antiaérea y parte del equipamiento necesario para cargar los petroleros en la terminal de crudo del puerto.

Putin llama a reclutar a excombatientes en Ucrania para el cuerpo de policía El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este miércoles al Ministerio del Interior ruso a reclutar a más excombatientes en Ucrania para cubrir las vacantes del cuerpo de policía. "Una de las opciones más importantes para reponer el personal (del Ministerio del Interior) es reclutar a veteranos de la Operación Militar Especial (guerra de Ucrania)", señaló Putin en una reunión con el Ministerio del Interior. Según el mandatario ruso, los excombatientes cuentan con "experiencia en combate y fortaleza psicológica y física", con lo que "pueden fortalecer significativamente las filas" del órgano de seguridad estatal. "Les solicito que recluten más activamente a estos candidatos para cubrir las vacantes existentes", añadió. Al mismo tiempo, Putin prometió mejorar el sueldo de los trabajadores de Interior este mismo año. "Puedo decir que se han tomado varias decisiones al respecto, y su implementación está garantizada a partir de este año. (…) Todos en esta sala comprenden de qué hablo. En primer lugar, sobre los niveles salariales", declaró el presidente.

Bélgica impone una fianza de 10 millones al barco de la 'flota fantasma' de Rusia incautado el domingo Bélgica ha impuesto una fianza de diez millones de euros al barco de la 'flota fantasma' de Rusia incautado el domingo en una operación conjunta con la Marina francesa en el mar del Norte, y que se trata de una de una embarcación que navegaba falsamente bajo la bandera de Guinea para evadir las sanciones internacionales impuestas a Moscú por su invasión de Ucrania. En un comunicado, el Ministerio de Transportes belga ha anunciado que el buque 'Ethera' tendrá que pagar una fianza de 10.020.000 euros y, solo después de encontrar un Estado de pabellón y de disponer de los certificados válidos necesarios y corregir defectos técnicos encontrados en la embarcación, podrá volver al mar.