Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Ucranianos rinden homenaje en Járkov a los soldados caídos en el frente

Ucranianos rinden homenaje en Járkov a los soldados caídos en el frente

EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  3. Trump amenaza con 'cortar todo el comercio' con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
  4. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  5. Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
  6. Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
  7. Defensa prepara un avión militar para la evacuación de los españoles atrapados por la guerra de Irán
  8. Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido

La guerra de Irán abre una brecha entre Trump y el movimiento MAGA

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO UCRANIA | Un buque ruso con gas licuado se hunde frente a Libia; Moscú acusa a Kiev

Directo | Israel vuelve a atacar Beirut y sus tropas avanzan en el sur de Líbano

Un apagón de proporciones deja a seis millones de cubanos a oscuras

Rebeldes y vasallos o cómo la prolongación de la guerra de Irán se convertirá en el epicentro de la contienda política española

EEUU usa por primera vez misiles de precisión de largo alcance en la guerra contra Irán

EEUU intensifica el frente naval en la guerra y hunde con un torpedo un buque de Irán con 180 tripulantes

EEUU intensifica el frente naval en la guerra y hunde con un torpedo un buque de Irán con 180 tripulantes