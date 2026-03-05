Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China

El primer año de Donald Trump a la Casa Blanca ha hundido la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos, hasta el punto de que, por primera vez, se da una mayor proximidad con China que con EEUU. La entrega anual de la encuesta longitudinal del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat refleja que los catalanes otorgan a Estados Unidos un grado de simpatía de 3,7 puntos sobre 10, lo que representa ha bajada de más de un punto respecto a hace un año, cuando la nota era de 4.6. En cambio, la popularidad de China ha crecido medio punto en el último año y alcanza una puntuación de 4,7. La simpatía hacia Rusia también ha subido, aunque solo dos décimas (2,6), y la afinidad con la Unión Europea vuelve a ser la única que aprueba (6,5) pese a bajar una décima.

El estudio, que se elaboró con una muestra de 6.706 persones entre octubre y diciembre de 2025, también muestra que los catalanes tienen una preocupación de 6,6 sobre 10 de verse afectados por un conflicto internacional armado en los próximos años. La evolución de esta inquietud, sin embargo, se mantiene estable respecto al primer año de la encuesta, 2023, y baja ligeramente respecto al año anterior (un 6,6 en 2023 de preocupación sobre 10, y un 6,9 sobre 10 en 2024). Cabe recordar que el sondeo se realizó antes de la guerra de Irán y de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Preguntados por las competencias de la UE, el 26% de los catalanes creen que debería mantener las funciones que tiene actualmente, mientras que el 23% sostiene que debería tener más atribuciones de las que tiene ahora, y el 12% opina que deberían recortarse sus compatencias. Más concretamente, el 11% defiende que la UE tenga muchas más competencias, y el 10% que debería tenerlas todas y convertirse en un único estado; en cambio, el 7% cree que debería tener muchas menos de las que tiene, y otro 7% que no debería existir.