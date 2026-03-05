Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué dice el artículo 5 de la OTAN que cuestiona Donald Trump?

En la historia de la organización defensiva, solo se ha invocado en una ocasión

El Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949, regula el funcionamiento de la OTAN y fija su compromiso para "salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de los pueblos", bajo el paraguas de "la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley". El principal objetivo es "promover la estabilidad y el bienestar" de sus países miembros, para lo que estos unen sus "esfuerzos para la defensa colectiva". Y a pesar de ser una organización defensiva, en su artículo 5 establece cuándo activar un ataque armado.

La OTAN señala que una agresión contra uno o más de unos de sus estados miembros, tanto en Europa como en América del Norte, será considerada "como un ataque dirigido contra" todos los integrantes de la organización, por lo que se considera legitimado el uso de la "fuerza armada" para "restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte". Asimismo, el resto de países miembros "ayudarán a la parte o partes atacadas, adoptando (...) las medidas que juzgue necesarias". Esta ayuda no necesariamente tiene que ser militar. Cada país colaborará en función de sus posibilidades.

Según prosigue el citado artículo, el ataque y las medidas de respuesta "serán puestas inmediatamente en conocimiento del Consejo de Seguridad" y las mismas "cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales".

Un único precedente

Desde la firma del Tratado, solo se ha aplicado en una ocasión el artículo 5. Fue como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Al día siguiente, los 18 países miembros de la OTAN invocaron el artículo y el Consejo dio su visto bueno a su aplicación el 2 de octubre.

Fruto de aquel acuerdo, los aliados llevaron a cabo dos operaciones antiterroristas. Por un lado, la bautizada como 'Eagle Assist', sobre el espacio aéreo estadounidense. Y la segunda, la 'Active Endeavour', con labores de vigilancia en el Mediterráneo.

