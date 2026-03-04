Un yakuza japonés es condenado a 20 años de cárcel en Nueva York por intentar vender material nuclear a Irán

Un miembro de la mafia japonesa yakuza fue condenado el martes en Nueva York a 20 años de prisión por tráfico internacional de material nuclear, drogas y armas, anunciaron las autoridades judiciales estadounidenses.

«Takeshi Ebisawa ha sido considerado responsable de sus crímenes, entre ellos un intento de vender plutonio de grado militar a Irán y de inundar Nueva York con estupefacientes mortales», declaró en un comunicado John Eisenberg, de la división de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ebisawa, según la agencia estadounidense, intentó intermediar en la venta de materiales nucleares a cambio de armas de grado militar, incluidos misiles tierra-aire, para un grupo insurgente étnico en Birmania.

En el punto de mira de la agencia antidroga estadounidense, la DEA, desde 2019, el yakuza fue acusado en abril de 2022 de tráfico de estupefacientes y armas de fuego junto a un coacusado tailandés, Somphop Singhasiri. Ambos fueron puestos en prisión preventiva.

En febrero de 2024, el japonés también fue acusado de haber intentado vender materiales nucleares de uso militar, así como estupefacientes como heroína y metanfetamina, con el fin de comprar armas —entre ellas misiles tierra-aire— para grupos insurgentes armados en Birmania.

Había actuado ante agentes infiltrados de la DEA.

Con la ayuda de las autoridades tailandesas, las muestras nucleares fueron incautadas y posteriormente transferidas a la custodia de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Un laboratorio forense nuclear estadounidense examinó las Muestras Nucleares y determinó que contenían cantidades detectables de uranio, torio y plutonio de grado militar.

Takeshi Ebisawa, de 61 años, se declaró culpable de seis cargos en enero de 2025.

Tras su liberación de prisión, deberá cumplir cinco años de libertad vigilada.