Peregrinos españoles atrapados en Jerusalén llegan a Madrid tras un viaje de 1.200 kilómetros por tierra hasta El Cairo

El grupo de veintinueve peregrinos españoles, compuesto en su mayoría por andaluces de localidades como Cuevas del Almanzora (Almería), Málaga o Sevilla, junto a otros de Zaragoza, que quedó atrapado en Jerusalén por el estallido del conflicto armado en Oriente Medio ha llegado este miércoles a España desde El Cairo.

Han llegado al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 13:50 horas tras quedar atrapados en Jerusalén el pasado sábado y verse obligados a emprender un viaje de 1.200 kilómetros por tierra hasta El Cairo por el cierre del espacio aéreo israelí.

Una de los 29 peregrinos españoles que quedaron atrapados en Israel por el estallido del conflicto / FERNANDO VILLAR / EFE

Así, este grupo de peregrinos, en su mayoría sexagenarios y septuagenarios, han dejado atrás el sonido de las alarmas antiaéreas y las intercepciones que marcaron sus últimas horas en el hotel de Jerusalén Este, en cuyo sótano tuvieron que refugiarse en numerosas ocasiones, principalmente por el impacto de un misil a tres kilómetros de la zona.

En declaraciones a la prensa, unos minutos antes de la llegada de los peregrinos, Noelia Vila, responsable de la agencia de viajes, ha relatado el dispositivo de seguridad y evacuación.

Ha explicado que se hizo de forma coordinada desde El Cairo porque el punto más cercano, que era el aeropuerto de Jordania, "cerraba y abría" según el nivel de alerta, por lo que optaron por la vía más larga, pero segura.

Los 29 peregrinos españoles que quedaron atrapados en Israel por el estallido del conflicto armado a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas, / FERNANDO VILLAR / EFE

Fueron 17 horas de travesía terrestre en autobús hasta Egipto, en donde pudieron descansar una noche en un hotel antes de tomar el vuelo a Madrid, en las cuales estuvieron "atendidos en todo momento" y en contacto con la agencia de viajes y los responsables del operativo de evacuación.

José Belinchón, coordinador de la agencia de viajes que acompañaba a los peregrinos, ha relatado que las alarmas antiaéreas sonaron cuando el pasado sábado el grupo salía de visitar el Santo Sepulcro en Jesuralén, por lo que tuvieron que refugiarse en un aparcamiento cercano.

Video: EFE/ Foto: María Traspaderne / EFE

Ha expresado, en nombre de todos, que en ningún momento tuvieron miedo, pero sí zozobra o intranquilidad, y que la larga travesía hasta llegar a El Cairo ha sido "una experiencia más" que les ha permitido, a pesar de la complicada situación, ver desde el autobús otros puntos turísticos, entre ellos el desierto o el Canal de Suez.

Los peregrinos han cantado y orado durante la larga travesía en el autobús, ha destacado Belinchón.

Noticias relacionadas

"Todos a una y con una actitud positiva", ha dicho otra de las peregrinas, Carmen Brunch, que ha destacado que la unidad en el grupo en torno a su fe cristina y el sentirse arropados por la organización han sido los principales factores que han contribuido a que una guerra "se viva de otra manera", es decir más "con calma".