Guerra en Irán
¿Qué ha dicho Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España? Las 10 frases de su comparecencia hoy
Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un "no a la guerra"
DIRECTO | Última hora de la guerra en Irán
Redacción
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles de que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la guerra en Irán "solo por el miedo a las represalias".
En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa ante la situación provocada por el ataque de EEUU e Israel a Irán y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump; Sánchez ha asegurado que la posición española se resume "en cuatro palabras" con un 'No a la guerra', el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.
Estas han sido 10 de sus frases más destacadas:
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- Trump amenaza con 'cortar todo el comercio' con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
- Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
- Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
- Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido
- Francia, Alemania y Reino Unido dispuestos a 'destruir las capacidades' de Irán en defensa de sus intereses
- Israel se ceba en Teherán mientras Irán redobla sus ataques a objetivos en toda la región