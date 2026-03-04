Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué ha dicho Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España? Las 10 frases de su comparecencia hoy

Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un "no a la guerra"

DIRECTO | Última hora de la guerra en Irán

Pedro Sánchez responde a Trump: "La posición de España se resume en cuatro palabras, 'no a la guerra'"

Pedro Sánchez responde a Trump: "La posición de España se resume en cuatro palabras, 'no a la guerra'"

Sara Fernández

Iván Gil

Redacción

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles de que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la guerra en Irán "solo por el miedo a las represalias".

En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa ante la situación provocada por el ataque de EEUU e Israel a Irán y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump; Sánchez ha asegurado que la posición española se resume "en cuatro palabras" con un 'No a la guerra', el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.

Estas han sido 10 de sus frases más destacadas:

"Hace 23 años otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra"

"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'"

"Solidaridad con el pueblo atacado ilegalmente" [dice en referencia a Irán]

"Nadie sabe con certeza qué pasará ahora, pero tenemos que estsar preparados para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosos bajas y consecuencias graves a escala global"

"Los gobiernos para aportar soluciones, y mejorar la vida de la gente, no problemas"

"Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en respuesta coordinada"

"La palabra adecuada es exigir. Porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, la OTAN y la comunidad internacional. Aprender de la historia y no jugar a la ruleta rusa con el futuro de millones de personas"

"No se trata de apoyar o no a los ayatolás, sino del apoyo a la legalidad internacional"

"Repudiamos al régimen de Irán, que mata a sus ciudadanos, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política"

"Nuestra posición no es ingenua, sino coherente; no tomada desde el miedo a las represalias de algunos"

