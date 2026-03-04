Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránPedro SánchezRota MorónNo a la guerraSant AdriàEstatuto del becarioHospital Can RutiSantanderKit supervivenciaFreixenetBarça - Atlético
instagramlinkedin

Amenaza comercial

Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

El canciller alemán defiende que no quiso "profundizar" en la discusión en público para no "escalar" el conflicto

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su reunión con Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca .

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su reunión con Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca . / SAMUEL CORUM / POOL / EFE

Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El canciller alemán Friedrich Merz, intentó justificar su silencio en el Despacho Oval este martes, cuando Donald Trump amenazó a España con "cortar todo el comercio" por el rechazo de Pedro Sánchez a que EEUU utilice las bases de Rota y Morón en la ofensiva militar contra Irán. Merz explicó que en su reunión posterior con Trump, que duró cerca de dos horas, le había indicado que no puedehttps://www.elperiodico.com/es/internacional/20260304/merz-justifica-silencio-trump-asegura-recordo-no-puede-castigar-espana-miembro-ue-127536710 dar a España un trato comercial distinto al del conjunto de la Unión Europea (UE).

"España es miembro de la UE. Y en la UE solo negociamos estos acuerdos de manera conjunta, o no negociamos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", afirmó. Las críticas de Trump hacia España se centran en sus compromisos con la OTAN en materia de defensa, "pero eso no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos europeos y con el acuerdo comercial", añadió el canciller alemán en declaraciones a la prensa alemana antes de volver a Berlín desde Washington.

"Si llegamos a un acuerdo, ahí pertenece también España", insistió Merz antes de precisar que en el momento en que Trump, en su intervención abierta a la prensa, atacó a España él no quiso "profundizar" en esa discusión, pero sí que lo hizo "a puerta cerrada". "No quería escalar o discutir este conflicto en público", apuntó el canciller.

Trump amenazó este martes con "cortar todo el comercio con España" e incluso sugirió un posible "embargo" al ser preguntado por el apoyo europeo a la ofensiva contra Irán. El mandatario criticó principalmente a España y sugirió imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán al no estar en el marco de la Carta de Naciones Unidas.

Noticias relacionadas

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con Merz en la Casa Blanca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  3. Trump amenaza con 'cortar todo el comercio' con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
  4. Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
  5. Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
  6. Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido
  7. Francia, Alemania y Reino Unido dispuestos a 'destruir las capacidades' de Irán en defensa de sus intereses
  8. Israel se ceba en Teherán mientras Irán redobla sus ataques a objetivos en toda la región

Directo | Israel inicia ataques "a gran escala" contra Teherán en el quinto día de guerra

Directo | Israel inicia ataques "a gran escala" contra Teherán en el quinto día de guerra

DIRECTO UCRANIA | La guerra de Irán, un balón de oxígeno para las finanzas rusas

DIRECTO UCRANIA | La guerra de Irán, un balón de oxígeno para las finanzas rusas

Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

España traslada a Alemania su “sorpresa” por las críticas de Merz junto a Trump: "No imagino a Merkel haciendo eso"

España traslada a Alemania su “sorpresa” por las críticas de Merz junto a Trump: "No imagino a Merkel haciendo eso"

¿Qué ha dicho Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España? Las 10 frases de su comparecencia hoy

¿Qué ha dicho Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España? Las 10 frases de su comparecencia hoy

Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?

Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?

Defensa envía un avión militar a Omán para evacuar a españoles atrapados por la guerra de Irán

Defensa envía un avión militar a Omán para evacuar a españoles atrapados por la guerra de Irán

Bruselas defiende a España ante las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar para salvaguardar los intereses de la UE"

Bruselas defiende a España ante las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar para salvaguardar los intereses de la UE"