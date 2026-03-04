¿Qué lleva el kit de supervivencia que recomienda la Unión Europea en caso de guerra? Esto es lo que dice Bruselas

La estrategia de rearme no es la única medida que Bruselas lleva tiempo planteándose en un contexto de incertidumbre geopolítica con un cambio en el tradicional rol de Estados Unidos como principal aliado de los países occidentales, la amenaza de una hipotética expansión Rusa o ciberataques que mermen los servicios comunitarios.

Los Veintisiete tampoco pierden de vista la posibilidad de tener que afrontar las consecuencias de catástrofes naturales o nuevas pandemias en un futuro. Esto mismo detallaba un comunicado reciente de la Comisión Europea en el que se plantean 30 acciones clave para prevenir a la ciudadanía.

Ante este escenario, el Ejecutivo comunitario presentó hace unos meses el informe 'Estrategia de Preparación de la Unión' y que, entre otras medidas, pide a los ciudadanos europeos que tengan en sus hogares un paquete de suministros para poder subsistir en una emergencia sin ayuda externa.

La comisaria europea Hajda Lahbib muestra con humor el kit de supervivencia que esconde en su bolso / VÍDEO: TWITTER Hajda Lahbib

¿Qué suministros debe lleva el kit de supervivencia?

El kit propuesto por la UE recomienda tener disponibles reservas de agua potable, alimentos, medicamentos y baterías.

Sin embargo, antes de conocerse la advertencia comunitaria, varios países de la Unión Europea ya habían puesto a disposición de sus ciudadanos manuales con indicaciones para hacer frente a futuras crisis. A principios de año, Bélgica, Suecia o Noruega iniciaron campañas de concienciación para que sus habitantes tuvieran los conocimientos adecuados para subsistir en caso de un conflicto bélico o una catástrofe climática.

En el caso de Bélgica, además de lo que propone la Unión Europea, las autoridades recomendaban incluir una radio a pilas para mantenerse informado, los documentos de identidad, paneles solares como fuente alternativa de energía y ropa de abrigo.

¿Para cuánto tiempo?

Según el informe, estos suministros deberían, como mínimo, ser suficientes para subsistir durante 72 horas, un periodo inicial que sería crítico y serviría de margen hasta que los estados fueran capaces de retomar el control de los servicios públicos.

No obstante, algunos países, como Noruega, recomiendan a su población estar preparados por un período más largo. En el caso del país nórdico, se sugiere contar con suministros para al menos una semana.