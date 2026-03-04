PROGRAMADO EPC | La guerra de Irán abre una brecha entre Trump y el movimiento MAGA

Donald Trump mantiene de momento el respaldo abrumador de los republicanos en el Congreso por la guerra de Irán. El cierre de filas en Capitol Hill quedó de manifiesto otra vez este miércoles conforme los conservadores parecían encaminados a frenar una votación para limitar sus poderes de guerra, como han hecho ya siete veces desde el pasado mes de junio. Lo que se anticipaba que iba a suceder en las Cámaras, no obstante, no es reflejo de una brecha que el conflicto ha abierto dentro del movimiento MAGA. Esa fractura es muy real y problemática tanto para el presidente como para su partido y ya se había dejado sentir previamente con divisiones y críticas por el papel de la Administración en la publicación de de los archivos de Jeffrey Epstein, por la operación en Venezuela o por la agresiva y letal operación federal contra inmigrantes en Minneapolis.

Figuras destacadas y extremadamente influyentes en ese movimiento, Hacer América Grande de Nuevo, llevan días lanzando duras críticas a la guerra y a Trump. Tanto porque se sienten traicionados ante sus constantes promesas de poner a “EEUU primero” y no meter al país en “costosas” y “eternas” intervenciones militares en el extranjero, como por el peso de los intereses de Israel en las decisiones de la Casa Blanca.

"La decisión la tomó Netanyahu"

“Esta es la guerra de Israel, no es la guerra de EEUU”, decía este martes en su pódcast Tucker Carlson, el expresentador de Fox News que se ha vuelto una de las voces más poderosas del movimiento conservador. “Es duro decirlo, pero EEUU no tomó la decisión en esto, lo hizo Binyamín Netanyahu”, denunció Carlson.

También Megyn Kelly, que como Carlson fue presentadora de Fox News, es ahora una fuerza online gracias a un número masivo de seguidores, así como una de las más firmes defensoras de Trump, se distanciaba del mandatario el lunes en su pódcast al señalar que “nadie debería morir por un país extranjero”. “No creo que estos soldados murieran por EEUU”, dijo en referencia a los seis estadounidenses fallecidos en un ataque en Kuwait. “Creo que murieron por Irán o por Israel”.

Otra voz importante, el podcaster de la publicación ultra 'Daily Wire' Matt Walsh, ha criticado el mensaje “confuso” de la Administración sobre la justificación para la guerra. En un mensaje en X Walsh subrayó el lunes los argumento contradictorios que ha dado la Administración sobre si es o no una guerra de cambio de régimen, sobre si el programa nuclear iraní representaba una amenaza inminente o si había también posibilidad inminente de ataques a EEUU.

Walsh, además, se refirió a unas declaraciones que el secretario de Estado, marco Rubio, hizo el lunes, y de las que luego ha intentado dar marcha atrás, en las que dijo que Trump autorizó la Operación Furia Épica porque sabía que Israel iba a atacar a Irán y temía una represalia iraní contra bases de EEUU en la región.

La lista de críticos no acaba ahi e incluye a la estrella de YouTube Benny Johnson, al polémico influencer Andrew Tate y a Erik Prince, el fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, que se ha mostrado “decepcionado”. “Esto no me gusta nada, no creo que vaya a favor de intereses de EEUU, va a abrir una significativa caja de truenos, caos y destrucción en Irán. No veo como cuadra con el compromiso MAGA de Trump”, dijo Prince en War Room, el pódcast de Steve Bannon.

El que fuera estratega de Trump en buena parte de su primer mandato y que sigue siendo un confidente del presidente también ha advertido a Trump. “Voy a ser brutalmente franco: esto no es lo que se ofreció en la campaña de 2024, simplemente no lo era. Vamos a sufrir una sangría en el apoyo”, dijo en su programa Bannon, que sigue siendo aliado firme de Trump y vital en su enlace con las bases.

“MAGA es Trump”

La Casa Blanca ha reaccionado a la defensiva y desde el sábado mismo está inmersa en una campaña en redes sociales y medios tratando de negar cualquier fractura y atacando a los críticos. El propio Trump ha tratado de minimizar la brecha y ha respondido a las críticas a su manera. El lunes, en una entrevista con la periodista independiente Rachael Blade, el presidente proclamó; “MAGA es Trump, MAGA no son esos dos”, en referencia a Carlson y Kelly. Y Blade contó también que el presidente le dijo: “MAGA quiere ver nuestro país triunfando y seguro y MAGA ama lo que estoy haciendo, todo”.

Trump se apoya todavía en aliados importantes, desde la cadena Fox News, donde la práctica totalidad de presentadores repite un mensaje de apoyo total a la guerra, hasta una mayoría del ecosistema mediático conservador, donde se le sigue respaldando. Así lo ha constatado un análisis que ‘The Washington Post’ ha hecho de 5.000 mensajes online, podcasts y newsletter de 79 políticos y comentaristas conservadores.

El presidente mantiene el 77% de respaldo de republicanos a la guerra en Irán, según una encuesta reciente de CNN, Y cuenta también con aliados ultras como Laura Loomer, una influencer de extrema derecha que tiene línea directa con el presidente y que ha pasado desde el sábado atacando a los conservadores que critican a Trump. A Carlson, Kelly y a políticos como el congresista republicano Thomas Massie o la excongresista Marjorie Taylor Greene Loomer les ha llamado “demócratas comunistas”.

"Les pone en posición imposible"

El peso y la influencia de las figuras que le critican, no obstante, no se puede desdeñar, ni se puede negar el potencial impacto negativo, por más que Trump históricamente haya mostrado su capacidad de superar crisis similares.

Matthew Dallek, profesor de la Universidad George Washington, ha explicado en unas declaraciones al ‘Post’ que muchos seguidores de Trump ven la guerra “como una traición de un principio fundamental del trumpismo”, especialmente cuando Trump lleva al menos desde la campaña de 2016 criticando como “gran error” guerras como la de Irak y cuando en su discurso de victoria en 2024 proclamó tajante: “No voy a empezar una guerra”.

Whitney Phillips, profesora de política de la información en la Universidad de Oregón, también ha esgrimido en el diario capitalino que Trump “ha puesto a esa gente (sus seguidores) en una posición imposible. No les pide que se contorsionen un poco, sino que se reconfiguren por completo como si fueran un nuevo animal de esos que se hacen con globos”.