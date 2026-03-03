Trump amenaza con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes con responder con un castigo comercial a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de que se puedan usar las bases en Rota y Morón para la guerra con Irán.

“Vamos a cortar todo el comercio con España”, ha dicho Trump en el Despacho Oval, donde mantiene una reunión bilateral con el canciller alemán, Friedrich Merz. “No queremos tener nada que ver con España”.

Los ataques de Trump han llegado en la ronda de preguntas con los periodistas, y después de aplaudir a países como el de su invitado. En contraste a Alemania, ha dicho que “algunos países como España han sido terribles. De hecho, le he dicho a Scott (Bessent, su secretario del Tesoro) que corte todas nuestras relaciones con España”.

El mandatario ha vuelto a poner sobre la mesa sus críticas habituales por la aportación de España a la OTAN, que reclama en el 5%. Pero luego ha pasado al uso de las bases. “Podríamos usar las bases si quisiéramos, podemos simplemente volar y usarlas, nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos que hacerlo”.

“España no tiene nada que ofrecernos que necesitemos más allá de su fabulosa gente. Tienen un gran pueblo, pero no tienen un gran liderazgo”.

Algo más adelante en sus declaraciones, y cuando estaba hablando de los aranceles, que en gran parte le tumbó el Tribunal Supremo, Trump ha insistido en que tiene poder para seguir imponiendo gravámenes y tomar incluso medidas más duras y ha vuelto a España. “Tenemos derecho, por ejemplo, a parar todos los negocios que tenemos con España. Tenemos el derecho de imponer un embargo, o cualquier cosa que queramos, y puede que lo hagamos con España”.

Noticias relacionadas

Noticia de última hora en desarrollo. Habrá ampliación.