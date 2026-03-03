Ministerio de Exteriores
¿Qué tienes que hacer si estás atrapado en algún país por la guerra con Irán? Estos son los teléfonos de emergencia
DIRECTO | Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo
Redacción
El Ministerio de Asuntos Exteriores y sus embajadas en Oriente Medio están barajando todas las opciones para poder evacuar tanto por vía terrestre como por vía aérea al mayor número de españoles que se encuentran bloqueados en la zona. Se trata de operaciones que pueden conllevar un número elevado de ciudadanos, pues solo en Emiratos Árabes Unidos se encuentran ahora mismo 13.000 españoles.
Los espacios aéreos están en su mayoría cerrados y por vía terrestre las distancias son muy grandes. Desde Dubai hasta Riad, por ejemplo, la distancia supera por carretera los 1.000 kilómetros, sin que, además, haya plena garantía de que a la llegada el espacio aéreo esté abierto.
Mientras tanto, si te encuentras atapado en algún país como consecuencia de este conflicto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha difundido por redes sociales los teléfonos de emergencia consular de las principales embajadas afectadas con las que se puede contactar.
En cualquier caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que está evaluando y barajando todas las opciones de evacuación, tanto aérea como terrestre, con garantías razonables de éxito de la operación. Igualmente, se está en contacto con las compañías aéreas para aprovechar cualquier oportunidad de que los vuelos comerciales se retomen y dar posibilidad de salida también por esa vía al mayor número posible de personas.
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
- Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
- Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
- Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido
- Francia, Alemania y Reino Unido dispuestos a 'destruir las capacidades' de Irán en defensa de sus intereses
- Israel se ceba en Teherán mientras Irán redobla sus ataques a objetivos en toda la región