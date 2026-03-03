Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IRN006. GOLFO DE OMÁN (OMÁN), 13/06/2019.- Imagen que muestra el presunto buque petrolero noruego Front Altair en llamas, este jueves en el golfo de Omán (Omán). Dos cargueros, uno de ellos un buque cisterna al servicio de un armador japonés, el Kokuka Sangyo, y el otro, que todo indica a que se trata del noruego Front Altair, fueron atacados hoy cerca del estrecho de Ormuz, informaron hoy fuentes oficiales japonesas en Tokio. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, calificó de "sospechoso" el supuesto ataque a los cargueros, cuya tripulación ya fue rescatada y trasladada a un puerto del sur de Irán. EFE/ Stringer

Eduardo López Alonso

Estados Unidos Israel han lanzado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

