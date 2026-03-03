Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut

Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

El Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.

Hizbulá reivindica un ataque contra la base aérea de Ramat David en el norte de Israel El grupo chií libanés Hizbulá reivindicó este martes el lanzamiento de un ataque con drones contra la base aérea de Ramat David de la Fuerza Aérea de Israel, en el norte del país, según dijo en su página web.

Netanyahu augura "muchos tratados de paz" con países árabes y musulmanes tras la ofensiva contra Irán El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha considerado este lunes que, tras la ofensiva conjunta lanzada junto a Estados Unidos contra Irán este fin de semana, podrán abrirse camino "muchos" acuerdos de paz con "otros países árabes". "Cuando se le da al pueblo iraní la oportunidad de actuar para liberarse del yugo de la maquinaria del terror, se obtiene un futuro diferente", ha asegurado Netanyahu en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News, agregando creer que esta situación "abrirá camino a muchos tratados de paz con otros países árabes y países musulmanes". Israel suscribió en 2020 los llamados Acuerdos de Abraham --una serie de compromisos para la normalización de relaciones con países árabes mediada por Estados Unidos bajo la primera Administración de Donald Trump-- con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, tras haberlo hecho previamente con otros países árabes como Jordania o Egipto. Sin embargo, Arabia Saudí se ha consagrado hasta la fecha como una gran ausencia, dadas las antagónicas posiciones que ambos mantienen con relación al conflicto palestino.

EEUU dice que destruyó puestos de mando de los Guardianes de la Revolución iraníes El ejército de Estados Unidos dijo este martes que destruyó puestos de mando de los Guardianes de la Revolución, así como sitios de lanzamiento de misiles y drones y las defensas antiaéreas en Irán. "Las fuerzas estadounidenses han destruido las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraníes, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares durante operaciones sostenidas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X. "Continuaremos tomando medidas decisivas contra las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní", añadió.

La Guardia Revolucionaria iraní dice haber destruido una base de EE.UU. en Baréin La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido. "En este ataque, 20 drones y tres misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.

Netanyahu dice que Irán tendría pronto un "programa nuclear inmune" si no hubiera atacado El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que si no hubieran atacado de forma inmediata a Irán, en "cuestión de meses" el país persa tendría un "programa nuclear inmune". Netanyahu justificó la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán el fin de semana diciendo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, durante una entrevista con la cadena Fox News. El mandatario israelí afirmó que, tras los ataques contra instalaciones nucleares y el programa de misiles balísticos iraní, el régimen no dio señales de repliegue. "Uno pensaría que aprendieron la lección, pero no fue así, porque son irreformables. Son totalmente fanáticos con el objetivo de destruir a Estados Unidos", declaró. Durante la entrevista, Netanyahu resaltó que durante una reunión con el presidente, Donald Trump, en su casa de Florida, antes de asumir la presidencia en 2025, el republicano fue enfático en la necesidad de "detener a Irán". El líder israelí puntualizó que no espera una guerra que se alargue por tiempo indefinido y que espera que esto traiga una "paz duradera".

Objetivos alcanzados Teherán concentró el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. También se reportaron daños en una mezquita en Karaj, capital de la provincia de Alborz, al oeste de Teherán, y en varios inmuebles residenciales de la capital iraní. El recrudecimiento de los ataques se produce después de que el Ministerio de Salud iraní elevara el lunes a al menos 180 los fallecidos por el bombardeo contra una escuela en la localidad sureña de Minap, uno de los episodios más graves del conflicto hasta el momento. La Media Luna Roja había dicho ayer que más de 555 personas han muerto en la república islámica desde el inicio de las hostilidades, 180 de ellas en el ataque contra la escuela. Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

Organización de DDHH eleva a 742 los muertos y 971 heridos en Irán desde inicio de ataques La organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, entre ellos 176 menores de edad. Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con su último informe. En el tercer día de bombardeos, los ataques del lunes dejaron al menos un centenar de muertos y decenas de heridos, según datos preliminares recopilados sobre el terreno. HRANA elevó a 85 los civiles fallecidos durante la jornada y a 11 los militares muertos, aunque expertos advierten de que las cifras podrían aumentar en las próximas horas a medida que se verifiquen más casos. La organización documentó el lunes 56 incidentes en 13 provincias hasta las 17:00 hora del este de EE.UU. (22:00 GMT).

Ataques de Irán Las declaraciones vertidas esta noche en Fox van en secuencia con las afirmaciones que otros altos mandos de la Administración Trump han emitido en las últimas horas intentando legitimar el actuar en el ataque de sus fuerzas armadas en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989. Por su parte, Irán atacó esta noche diversos objetivos en Israel, así como la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí sin dejar fallecidos, de acuerdo con medios estadounidenses. El presidente Trump adelantó que los ataques contra Irán podrían extenderse durante las próximas cinco semanas.