¿Qué tiene Trump en el cuello?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto este lunes con una mancha roja en el cuello, un detalle que llamó la atención durante su aparición pública. Según explicó su médico, la marca se debe a un tratamiento “preventivo”. Una fotografía tomada por la AFP permite apreciar una zona enrojecida y cubierta por costras parduzcas que sobresale por encima del cuello de la camisa, en el lado derecho del cuello del mandatario, de 79 años.
De acuerdo con una declaración transmitida a la AFP, el doctor Sean Barbarella precisó que “el presidente Trump utiliza una crema muy extendida en el lado derecho del cuello”, y que se trata de “un tratamiento cutáneo preventivo, recetado por el médico de la Casa Blanca”. El facultativo añadió que el presidente seguirá este tratamiento durante una semana y que, como parte del proceso, “el enrojecimiento debería persistir unas semanas”.
No es la primera vez que la apariencia física del presidente genera comentarios. En ocasiones anteriores, Trump ya había sido visto con hematomas en las manos, un hecho que la Casa Blanca atribuyó como consecuencia de su toma de aspirina. Además, hace unas semanas, durante un consejo de ministros, fue grabado con la mirada baja, lo que despertó interpretaciones sobre su estado en ese momento. Posteriormente, el propio Trump negó haberse quedado dormido y aseguró que la reunión era “aburrida”.
