Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Los talibanes confirman un ataque paquistaní contra la base de Bagram y una contraofensiva

El Gobierno talibán ha confirmado haber sido objeto de un ataque aéreo paquistaní contra las inmediaciones de la base de Bagram, el mayor complejo militar de Afganistán, y una respuesta inmediata contra instalaciones estratégicas en suelo paquistaní. "La aviación de Pakistán ha violado nuestra soberanía golpeando Kabul y el perímetro de Bagram", la fortaleza militar que durante dos décadas funcionó como el centro de operaciones de EEUUy la OTAN en la región, y hoy es el pilar logístico de los talibanes, según ha denuncado el Ministerio de Defensa afgano en un comunicado.

Tras la incursión en Bagram, los talibanes informaron del inicio de operaciones aéreas dirigidas a centros de mando de Pakistán. "Nuestra Fuerza Aérea ha llevado a cabo hoy ataques contra la base Nur Khan en Rawalpindi y el cuartel de la 12ª División en Quetta", detalló el mando afgano.