Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBarçaPetróleoGisèle PelicotViviendaNaturgyMIRCherySeriesAston MartinJeanette
instagramlinkedin

En Directo

Conflicto armado

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Ver galería

Soldados talibanes vigilan el lado pakistaní, uno de ellos observando a través de su rifle, en el lado afgano del paso fronterizo de Torkham / Wahidullah Kakar / AP

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  3. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
  4. Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
  5. Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
  6. Francia, Alemania y Reino Unido dispuestos a 'destruir las capacidades' de Irán en defensa de sus intereses
  7. Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
  8. Israel se ceba en Teherán mientras Irán redobla sus ataques a objetivos en toda la región

Kelly Clements, Alta Comisionada adjunta de ACNUR, sobre Irán: "nos estamos preparando para una crisis humanitaria"

Kelly Clements, Alta Comisionada adjunta de ACNUR, sobre Irán: "nos estamos preparando para una crisis humanitaria"

Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: la guerra se extiende en Oriente Próximo

Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: la guerra se extiende en Oriente Próximo

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO UCRANIA | Zelenski confía en nuevas negociaciones con Rusia pese a guerra en Oriente Próximo

DIRECTO UCRANIA | Zelenski confía en nuevas negociaciones con Rusia pese a guerra en Oriente Próximo

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Israel bombardea sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la fuerza Quds en Teherán

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Israel bombardea sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la fuerza Quds en Teherán

El Congreso de EE.UU. publica los vídeos completos de la declaración de los Clinton sobre Epstein

El Congreso de EE.UU. publica los vídeos completos de la declaración de los Clinton sobre Epstein

Melania Trump preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de la guerra de Irán

Melania Trump preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de la guerra de Irán