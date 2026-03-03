En Directo
Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
Los talibanes confirman un ataque paquistaní contra la base de Bagram y una contraofensiva
El Gobierno talibán ha confirmado haber sido objeto de un ataque aéreo paquistaní contra las inmediaciones de la base de Bagram, el mayor complejo militar de Afganistán, y una respuesta inmediata contra instalaciones estratégicas en suelo paquistaní. "La aviación de Pakistán ha violado nuestra soberanía golpeando Kabul y el perímetro de Bagram", la fortaleza militar que durante dos décadas funcionó como el centro de operaciones de EEUUy la OTAN en la región, y hoy es el pilar logístico de los talibanes, según ha denuncado el Ministerio de Defensa afgano en un comunicado.
Tras la incursión en Bagram, los talibanes informaron del inicio de operaciones aéreas dirigidas a centros de mando de Pakistán. "Nuestra Fuerza Aérea ha llevado a cabo hoy ataques contra la base Nur Khan en Rawalpindi y el cuartel de la 12ª División en Quetta", detalló el mando afgano.
Pakistán cifra en 415 los talibanes muertos y reporta 46 bombardeos en Afganistán
El Gobierno de Pakistán ha asegurado que 415 combatientes talibanes han muerto y ha bombardeado 46 posiciones dentro del territorio afgano como parte de su actual guerra transfronteriza con Kabul, bautizada oficialmente como 'Operación Ghazb lil Haq' (La Ira por la Verdad). Según el balance de daños, difundido por el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, las fuerzas paquistaníes han causado además más de 580 heridos en las filas del Gobierno de Kabul.
El informe oficial subraya daños a la infraestructura fronteriza y militar del régimen talibán, con la destrucción de 182 puestos de control afganos y haber capturado otros 31 durante los combates. Asimismo, Islamabad reclama la destrucción de 185 tanques, vehículos blindados y piezas de artillería mediante un despliegue táctico que incluyó, según el documento, ataques aéreos efectivos sobre 46 localizaciones distintas en el interior de Afganistán.
Pakistán eleva a casi 300 los talibán y "terroristas" muertos en sus ataques en Afganistán
El Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a 297 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos 12 militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas. El nuevo balance ha sido proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que habla de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados, y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo Afganistán.
La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables
Si se sumaran los éxitos militares reclamados por Pakistán y Afganistán desde el inicio de las hostilidades el pasado fin de semana hasta este viernes, el conflicto entre ambas partes habría dejado ya más de 300 muertos y decenas de posiciones militares tomadas. Sin embargo, entre un escenario de opacidad, apenas una treintena de estas bajas han sido reconocidas oficialmente por las autoridades responsables del territorio donde ocurrieron los hechos. Mientras el Ministerio de Defensa talibán reclama la muerte de 75 soldados paquistaníes hoy, que se sumarían a 100 insurgentes que aseguran haber matado durante los combates del pasado fin de semana, el mando de Islamabad apenas reconoce bajas militares propias y asegura, por el contrario, haber "neutralizado" al menos 133 insurgentes en sus incursiones aéreas.
Pakistán bombardea Kabul en "guerra abierta" contra el Gobierno talibán de Afganistán
Pakistán bombardeó este viernes varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una "guerra abierta" en una escalada militar tras días de enfrentamientos. "Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", afirmó el viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X. Horas después el portavoz del Gobierno afgano Zabihulá Mujahid dijo en rueda de prensa que quieren "que el problema se resuelva a través del diálogo".
Pakistán eleva a unos 275 los talibanes muertos en los bombardeos en Afganistán
El Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a cerca de 275 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su ola de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos doce militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.
Kabul ofrece diálogo tras atacar a Pakistán y advierte de nuevas represalias
El Gobierno de los talibanes aseguró el viernes que, pese a estar listos para responder a cualquier agresión, su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán. "Siempre hemos insistido en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva mediante conversaciones", declaró en una rueda de prensa el portavoz del régimen talibán, Zabihullah Mujahid.
Afganistán asegura haber atacado "instalaciones militares" cerca de la capital de Pakistán
Las autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han asegurado este viernes haber lanzado una oleada de ataques contra varios puntos de Pakistán, incluida una localidad situada cerca de la capital, Islamabad, en el marco de los nuevos combates desatados en las últimas horas entre ambos países.
China expresa preocupación por el conflicto entre Afganistán y Pakistán y pide moderación
China afirmó el viernes que está "profundamente preocupada" por los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán, pidió "moderación" y dijo que estaba en conversaciones con ambas partes para estudiar una tregua. Pekín "insta a ambas partes a mantener la calma y actuar con moderación" y "lograr un alto el fuego lo antes posible y evitar más derramamiento de sangre", aseguró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en su rueda de prensa habitual. El Gobierno chino y sus embajadas en Pakistán y Afganistán están "trabajando con las partes pertinentes de ambos países en este asunto", añadió.
La ONU pide "calma" ante la "violencia" entre Afganistán y Pakistán
Naciones Unidas ha hecho el viernes un llamamiento a la "calma" ante la "violencia" entre Pakistán y Afganistán, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una "guerra abierta" conel talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital, Kabul, y otras ciudades como Kandahar.
