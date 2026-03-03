Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Zelenski cree que la guerra en Irán es una "buena señal" para que Putin "vea cómo termina una dictadura"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado la nueva situación en Oriente Próximo como "una buena señal" para que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "vea cómo termina una dictadura". En clave ucraniana, para Zelenski Rusia ha evidenciado una vez más su debilidad como aliado, tal y como demostrara, ha remarcado, durante los acontecimientos que desencadenaron la caída de Bashar al Assad en Siria. "No valen nada como aliados (...) Ya no tienen fuerza", ha valorado en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, Zelenski ha destacado que a pesar de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, no les ha llegado información alguna de que la ronda de conversaciones prevista para esta semana en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, vaya a cancelarse, aunque no descarta finalmente tal extremo.