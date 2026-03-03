En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos cinco muertos en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la región ocupada de Donetsk
Al menos cinco personas han muerto y otra docena más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre las localidades de Kramatorsk y Druzhkivka, ubicadas en la provincia gran parte ocupada de Donetsk. El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha informado este lunes de que los ataques han caído a primera hora de la mañana, dejando dos muertos en Kramatorsk y otros tres en Druzhkivka. "Una y otra vez, los rusos atacan a civiles de forma intencionada. Matar, destruir e intimidar", ha denunciado. "¡Rusia es un país terrorista, y debe pagar por cada uno de sus crímenes!", ha expresado desde sus redes sociales. Kramatorsk, un importante centro industrial y militar del este de Ucrania, ha estado en el centro de la guerra con Rusia no solo desde el inicio de la invasión, hace ahora cuatro años, sino también desde el comienzo del conflicto en 2014.
Zelenski confía en nuevas negociaciones con Rusia pese a guerra en Oriente Próximo
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este lunes que espera que las negociaciones con Rusia en Abu Dabi sigan adelante a pesar de la guerra en Oriente Medio, aunque es partidario de buscar lugares alternativos por motivos de seguridad. Emiratos Árabes Unidos y su capital, Abu Dabi, han sido blanco de ataques iraníes desde el sábado en respuesta a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán. Abu Dabi acogió las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y Zelenski dijo que había una nueva ronda programada entre el 5 y el 8 de marzo. "La reunión debe celebrarse, es importante para nosotros, apoyamos este encuentro", declaró Zelenski a periodistas. "Si hay dificultades con Abu Dabi debido a los misiles y los drones, entonces creo que tenemos Turquía, tenemos Suiza", mencionó.
Los avances rusos en Ucrania bajan a mínimos inéditos desde junio de 2024
Rusia conquistó en febrero en Ucrania 126 nuevos kilómetros cuadrados de territorio, la mitad que en enero y un 28 % del territorio que ganó en diciembre, según cifras presentadas este lunes por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState. Rusia no conquistaba un número tan bajo de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano desde junio de 2024, cuando las fuerzas rusas se hicieron con el control de 115 kilómetros cuadrados, según DeepState. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a finales de febrero que sus fuerzas armadas habían recuperado unos 300 kilómetros cuadrados de territorio en el frente sureste. Días después, el jefe del Ejército ofreció la cifra de 400 kilómetros cuadrados retornados a control ucraniano. Según los analistas, uno de los factores que explican esta caída del rendimiento del Ejército ruso en el frente es el bloqueo de las terminales Starlink registradas en Ucrania que las fuerzas del Kremlin utilizaban para comunicarse en el frente.
Zelenski cree que la guerra en Irán es una "buena señal" para que Putin "vea cómo termina una dictadura"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado la nueva situación en Oriente Próximo como "una buena señal" para que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "vea cómo termina una dictadura". En clave ucraniana, para Zelenski Rusia ha evidenciado una vez más su debilidad como aliado, tal y como demostrara, ha remarcado, durante los acontecimientos que desencadenaron la caída de Bashar al Assad en Siria. "No valen nada como aliados (...) Ya no tienen fuerza", ha valorado en declaraciones a la prensa.
Por otro lado, Zelenski ha destacado que a pesar de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, no les ha llegado información alguna de que la ronda de conversaciones prevista para esta semana en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, vaya a cancelarse, aunque no descarta finalmente tal extremo.
Rusia apoya que EEUU medie en Ucrania, pero "sólo se fía de sí misma" tras ataque a Irán
Rusia ha segurado que sigue valorando "altamente" la mediación de Estados Unidos para el arreglo de Ucrania, pero, tras el ataque a Irán, "sólo se fía de sí misma". Según ha señalado el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, Rusia está "analizando y extrayendo las conclusiones correspondientes", pero continua el trabajo que responde a sus propios intereses.
Peskov ha subrayado que Rusia buscará "garantizar sus intereses justamente a través de medios pacíficos", ya que, como ha dicho en "numerosas ocasiones" el presidente, Vladímir Putin, considera "preferibles" esos métodos.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, en este caso con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov. "Las tropas rusas han liberado las localidades de Drobishevo y Reznikovka, en Donetsk, y han establecido control en Krugloe, en Járkiv", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates.
Los nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk dejan al menos tres muertos
Al menos tres personas han muerto como consecuencia de nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, según ha detallado su alcalde Oleksandr Honcharenko. "Esta mañana Kramatorsk ha sufrido bombardeo enemigos", ha denunciado Honcharenko en una publicación en sus redes sociales, donde ha detallado que el ataque ha caído sobre las 8:14, hora local. "Según información preliminar, tres personas murieron", ha lamentado el alcalde de esta ciudad clave del Donbás, que no descarta aún más víctimas. "Estamos estableciendo todavía las consecuencias del terrorismo ruso", ha explicado.
Muere una persona en un ataque de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania
Al menos una persona ha muerto este lunes en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, según han denunciado las autoridades. El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha indicado que el fallecido es un hombre de 55 años que residía en Pokrovska. "Su cuerpo ha sido recuperado por los equipos de rescate entre los escombros de una de las viviendas destruidas", ha señalado.
