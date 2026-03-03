Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre

Se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

EFE

Nicosia
Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.

El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).

Letymbiotis añadió que el Gobierno de Chipre también trasladó una solicitud de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz, en una conversación telefónica mantenida el lunes. El portavoz indicó que la respuesta alemana fue positiva, aunque el proceso para formalizar la ayuda todavía no ha concluido.

El ataque del lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri, y el Gobierno de Chipre atribuyó la responsabilidad a la milicia chií libanesa Hizbulá, aliada de Irán.

Aunque el ataque no produjo víctimas, el incidente elevó la alerta de seguridad y puso de relieve la creciente exposición de Chipre a las tensiones regionales en el contexto del conflicto desatado por EEUU e Israel con Irán, ya que se encuentra a menos de 250 kilómetros de Líbano.

El lunes se registraron dos incidentes separados con drones, primero, un aparato Shahed de diseño iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y causó daños limitados y más tarde se interceptaron otras dos naves no tripuladas. Al parecer, las defensas antiaéreas no detectaron los aparatos porque volaban a muy baja altura.

Atenas envió ya el lunes cuatro cazas F-16 a Chipre, mientras dos fragatas navegan hacia la isla, una de ellas equipada con un sistema antidrones Centauro que es capaz de identificar y neutralizar objetivos a baja altura.

Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, son un punto clave para operaciones en Oriente Medio y el Mediterráneo oriental, lo que ha aumentado su relevancia estratégica en el actual conflicto.

