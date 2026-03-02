Starmer permite el uso de las bases del Reino Unido para atacar Irán pese a las discrepancias con Trump

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha vuelto a hacer ejercicios de funambulismo para mantener a flote su frágil relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder laborista ha defendido este lunes su decisión de permitir a Washington el uso de bases militares británicas para llevar a cabo acciones “defensivas” contra Irán, siempre y cuando se ajusten a la legalidad internacional. Una decisión que, sin embargo, no ha logrado contener las críticas del republicano, quien se ha mostrado “decepcionado” por la supuesta falta de apoyo del Reino Unido y ha asegurado que la respuesta de Starmer “llega tarde”.

La tensión con Trump en este asunto se remonta a hace dos semanas, cuando el líder estadounidense cargó con dureza contra Starmer por negar a Estados Unidos el uso de la base militar de Diego García, en el archipiélago de Chagos, para lanzar sus ataques contra Irán. El primer ministro se mostró reacio a la ofensiva al considerar que no se ajusta a la legalidad internacional, algo que llevó al presidente estadounidense a cargar con dureza contra el Gobierno británico, al que aconsejó plantar cara al “wokeismo” y a “otros problemas” a los que se enfrenta.

Dos semanas más tarde, Starmer ha cambiado de opinión y ha autorizado el uso de Diego García —además de la base de la fuerza aérea británica en Fairford, en Inglaterra— para que Estados Unidos pueda atacar los arsenales militares y las lanzaderas de misiles iraníes. Un cambio de postura que ha sido muy criticado por sus rivales políticos y que el primer ministro ha justificado asegurando que las instalaciones del ejército británico sólo se utilizarán para llevar a cabo acciones “defensivas”, entre ellas la destrucción de armamento almacenado en territorio iraní. “Es sencillamente imposible derribar todos los misiles y drones iraníes después de su lanzamiento”, ha reconocido.

Discrepancias con Trump

Starmer ha querido marcar una línea clara entre las acciones “ofensivas” de Estados Unidos e Israel y el uso de las bases militares para la “autodefensa colectiva” del Reino Unido y de sus aliados en el Golfo. “Todos recordamos los errores cometidos en Irak y hemos aprendido la lección. Cualquier acción del Reino Unido debe tener siempre una base legal y un plan viable”, ha asegurado el primer ministro en una intervención este lunes en el Parlamento británico.

Las reservas de Starmer no han sido bien recibidas por Trump, quien ha asegurado al Daily Telegraph que la autorización del Reino Unido para utilizar sus bases “ha tardado demasiado” y ha remarcado que “nunca había pasado algo así entre los dos países”. El dardo del presidente estadounidense no ha pasado inadvertido, pero el primer ministro ha evitado entrar en polémicas. “El Reino Unido y Estados Unidos han sido aliados incondicionales durante muchas décadas”, se ha limitado a decir un portavoz de Downing Street.

Ataques en Chipre

Starmer ha confirmado que entre las bases militares utilizadas por el ejército estadounidense no estarán las dos que el Reino Unido tiene en Chipre, las cuales han sido objetivo de Irán en las últimas horas. Un dron impactó contra la pista de la base de la fuerza aérea británica en Akrotiri alrededor de la medianoche de este domingo, mientras que otros dos vehículos no tripulados han sido interceptados este lunes antes de alcanzar las instalaciones militares en la isla.

El Ministerio de Defensa ha asegurado que los incidentes no han provocado víctimas ni tampoco daños materiales importantes pero ha ordenado el desalojo de las familias instaladas en la base de Akrotiri y su traslado a alojamientos temporales en otras zonas de la isla para garantizar su seguridad. Starmer ha negado que los ataques se deban a su decisión de permitir el uso de las instalaciones militares británicas por parte de Estados Unidos y ha afirmado que el Reino Unido ha sido un objetivo de Irán desde hace tiempo. “La hostilidad de Irán hacia Gran Bretaña y nuestros intereses viene de lejos, por lo que nuestras fuerzas se mantienen siempre en un alto nivel de preparación”, ha remarcado.