Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.

Pakistán eleva a casi 300 los talibán y "terroristas" muertos en sus ataques en Afganistán El Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a 297 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos 12 militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas. El nuevo balance ha sido proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que habla de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados, y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo Afganistán.

La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables Si se sumaran los éxitos militares reclamados por Pakistán y Afganistán desde el inicio de las hostilidades el pasado fin de semana hasta este viernes, el conflicto entre ambas partes habría dejado ya más de 300 muertos y decenas de posiciones militares tomadas. Sin embargo, entre un escenario de opacidad, apenas una treintena de estas bajas han sido reconocidas oficialmente por las autoridades responsables del territorio donde ocurrieron los hechos. Mientras el Ministerio de Defensa talibán reclama la muerte de 75 soldados paquistaníes hoy, que se sumarían a 100 insurgentes que aseguran haber matado durante los combates del pasado fin de semana, el mando de Islamabad apenas reconoce bajas militares propias y asegura, por el contrario, haber "neutralizado" al menos 133 insurgentes en sus incursiones aéreas.

Pakistán bombardea Kabul en "guerra abierta" contra el Gobierno talibán de Afganistán Pakistán bombardeó este viernes varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una "guerra abierta" en una escalada militar tras días de enfrentamientos. "Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", afirmó el viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X. Horas después el portavoz del Gobierno afgano Zabihulá Mujahid dijo en rueda de prensa que quieren "que el problema se resuelva a través del diálogo".

Kabul ofrece diálogo tras atacar a Pakistán y advierte de nuevas represalias El Gobierno de los talibanes aseguró el viernes que, pese a estar listos para responder a cualquier agresión, su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán. "Siempre hemos insistido en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva mediante conversaciones", declaró en una rueda de prensa el portavoz del régimen talibán, Zabihullah Mujahid.

Afganistán asegura haber atacado "instalaciones militares" cerca de la capital de Pakistán Las autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han asegurado este viernes haber lanzado una oleada de ataques contra varios puntos de Pakistán, incluida una localidad situada cerca de la capital, Islamabad, en el marco de los nuevos combates desatados en las últimas horas entre ambos países.

China expresa preocupación por el conflicto entre Afganistán y Pakistán y pide moderación China afirmó el viernes que está "profundamente preocupada" por los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán, pidió "moderación" y dijo que estaba en conversaciones con ambas partes para estudiar una tregua. Pekín "insta a ambas partes a mantener la calma y actuar con moderación" y "lograr un alto el fuego lo antes posible y evitar más derramamiento de sangre", aseguró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en su rueda de prensa habitual. El Gobierno chino y sus embajadas en Pakistán y Afganistán están "trabajando con las partes pertinentes de ambos países en este asunto", añadió.

La ONU pide "calma" ante la "violencia" entre Afganistán y Pakistán Naciones Unidas ha hecho el viernes un llamamiento a la "calma" ante la "violencia" entre Pakistán y Afganistán, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una "guerra abierta" conel talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital, Kabul, y otras ciudades como Kandahar.

Los talibanes aseguran haber abatido a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva El Gobierno de los talibanes aseguró el viernes que al menos 75 soldados paquistaníes han muerto y otros 84 han resultado heridos en el marco de las operaciones lanzadas por sus fuerzas e, una cifra no contrastada por fuentes independientes ni reconocido por el mando militar de Islamabad.