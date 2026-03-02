Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Medio

La OIEA alerta del riesgo de un accidente nuclear por la guerra entre Irán, EEUU e Israel

Aunque "por el momento" no hay indicios de daños en las instalaciones nucleares iraníes, Rafael Grossi ha informado asimismo de que la OIEA no han podido ponerse en contacto con las autoridades reguladoras de Teherán.

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo)

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) / Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

Irene Savio

Irene Savio

Roma
En medio de la intensa actividad bélica en Oriente Próximo, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha advertido este lunes del riesgo de que la escalada derive en un accidente nuclear de gran alcance. Los ataques armados contra instalaciones atómicas, ha recordado, pueden provocar "liberaciones radiactivas" con "graves consecuencias dentro y más allá de las fronteras del Estado que haya sido atacado". "La situación actual es muy preocupante. No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves, incluida la posible necesidad de evacuar zonas extensas, de tamaño comparable o incluso superior al de grandes ciudades

Con todo, el máximo responsable del OIEA ha subrayado asimismo que por el momento no hay señales de daños en las instalaciones nucleares de Irán, país que desde el pasado sábado está siendo objeto de ataques por parte de fuerzas israelíes y estadounidenses y ha respondido con diversos actos de represalia contra bases en Estados aliados de los dos países en la región. "Hasta ahora no tenemos indicios" de que hayan sido alcanzadas por disparos, ha afirmado. Tampoco se han detectado incrementos de radiación por encima de los niveles habituales en los países vecinos.

Aún así, la OIEA también ha advertido que aún no se ha podido comunicar con las autoridades reguladoras iraníes a través del Centro de Incidentes y Emergencias (IEC), el órgano del institución encargado de coordinar la respuesta ante este tipo de crisis. "Esperamos que este canal indispensable pueda restablecerse lo antes posible", ha señalado al respecto. Además, "Baréin, Irak, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudí también han sido atacados. Todos utilizan aplicaciones nucleares de una u otra índole. Por eso, instamos a la máxima contención en todas las operaciones militares", ha destacado Grossi.

En este marco, Grossi también ha defendido que la única salida sostenible pasa por retomar las negociaciones. La acción militar, ha recalcado, no garantiza "a largo plazo" que Irán no acceda al arma nuclear y pone en riesgo la arquitectura global de no proliferación. "Debemos volver a la diplomacia", ha recodado, al tiempo que ha insistido que el recurso a la fuerza es siempre "la opción menos preferible".

