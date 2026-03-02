"Por las noches ves los destellos de los misiles y por el día los oyes"

Hace ocho años que Beatriz Sin y Pablo Mayayo emigraron desde Zaragoza a los Emiratos Árabes Unidos y nunca antes habían vivido algo así. Se encargan de la parte técnica de la arquitectura visual del rascacielos más grande del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, desde donde Beatriz escucha cómo los escudos antimisiles interceptan los artefactos enviados desde Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelís. "Aunque no lo parezca hacen menos ruido del que uno se imagina, pero son continuos", admite con bastante serenidad, pero consciente de la gravedad de la situación. "¿Si tenemos miedo? Sí y no, porque Dubái es un país muy seguro y tiene un escudo contra misiles muy potente y está funcionando muy bien", asegura esta zaragozana, que vive en la zona de Land Town.

La sensación que tiene es muy parecida a la del confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, aunque en este caso todos los comercios y oficinas están abiertos. "Parece que ha vuelto la pandemia, no hay nadie por la calle", explica en una llamada telefónica con este diario. Esto hoy, porque anoche, cuando salió de trabajar "estaban las terrazas llenas", como cualquier otro sábado por la noche, asegura, pese a las noticias que llegaban sobre la respuesta de Irán al ataque. Hay que tener en cuenta que se trata de un país musulmán y que están de ramadán, por lo que cuando el sol se esconde hay mucha más actividad que el resto del día.

A eso de las 00.30 horas recibió una alerta en su móvil del Gobierno en el que se informaba de la situación y los ataques de Irán a las bases norteamericanas en Oriente Medio. Sin embargo, el día ha amanecido con cierta calma. "Aquí se hace vida relativamente normal, al menos hoy, no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Nosotros tenemos que ir a trabajar, pero sí que han suspendido las clases presenciales del colegio de mi hija hasta el miércoles. No sabemos si ampliarán el plazo", explica.

Información oficial

Tanto Beatriz como Pablo se están informando por cauces oficiales, a través de la embajada de España en Dubái para evitar rumores. "Ayer leí en Twitter que estaban desalojando el Burj Khalifa y era mentira, yo estaba trabajando dentro y nadie nos había dado ninguna orden de desalojar el edificio", apunta. La embajada informa a los españoles cada vez que hay novedades. "Nos mandan emails actualizándonos la información con frecuencia. En el último decían que habían interceptado 198 misiles de 200 y que esos dos no bloqueadas no habían generado muchos problemas por la zona en la que había caído", explica.

Irán sí ha atacado la lujosa isla de La Palmera y su aeropuerto. "Aquí por ahora no ha pasado nada, pero siempre tienes el miedo, aunque Dubái es muy seguro", insiste esta zaragozana, que admite que por la noche se veía el cielo iluminado constantemente por los misiles interceptados por los sistemas de defensa emiratíes. "Por las noches los ves y por el día los oyes", matiza.

Por ahora no se plantean volver. "¿Cómo? El espacio aéreo está cerrado, no podemos hacer nada", apunta Beatriz, que no descarta tratar de volver a España si la situación se complica. El cómo ya se verá, ahora no tienen alternativas. "Dependerá de cómo evolucione el conflicto y qué opciones tengamos porque ahora lo que veo arriesgado es montarse en un avión", confiesa.