¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

La guerra con Irán ha entrado este lunes en su tercera jornada convertida en un conflicto que se extiende ya por toda la región de Oriente Próximo y alcanza a Chipre, país de la UE. A continuación, resumimos los principales acontecimientos de estos tres primeros días de contienda en datos y mapas.

Ataques a Irán

La Media Luna Roja ha elevado este lunes el número de muertos en Irán hasta los 555 en dos días y medio de bombardeos. La Operación Furia Épica, bautizada así por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se inició a las 7.15 hora española del sábado 28 de febrero con un bombardeo masivo, coordinado entre EEUU e Israel, sobre varias ciudades de Irán, en especial contra su capital, Teherán. Desde entonces, han sido una veintena los objetivos atacados en el país en tres días consecutivos de bombardeos.

La principal consecuencia de estos ataque ha sido el descabezamiento del régimen iraní, con la muerte del ayatolá Ali Jamenei. En Teherán, la Guardia Revolucionaria iraní ha informado este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La respuesta de Irán y sus afines

Desde el mismo día que se inició el conflicto, Irán ha respondido con ataques a objetivos militares de Israel y EEUU en toda la región que han alcanzado a países como Arabia Saudí, Qatar, Irak, Kuwait y Bahrein, además de Israel. Al menos 10 personas murieron en Israel entre el sábado y el domingo como consecuencia de este fuego cruzado, a las que hay que sumar el fallecimiento de tres militares de Estados Unidos.

Pero la respuesta más contundente la ha protagonizado Hezbolá, la milicia libanesa financiada por Irán, que ha lanzado este lunes una oleada de cohetes contra instalaciones militares en el norte de Israel que han sido respondidos por el Ejército hebreo con bombardeos sobre el sur del Líbano que han alcanzado su capital Beirut. Al menos 31 personas han muerto y otras 149 han resultado heridas en Líbano.

El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100.000 reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Desde Jerusalén, el Ejército israelíha asegurado este lunes haber bombardeado varios cuarteles subterráneos del régimen iraní en Teherán y ha advertido que la guerra durará el tiempo que sea necesario.

Mapa que muestra la respuesta de Irán a los ataques israelíes. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Los ataques iraníes han alcanzado a un país de la UE. Un dron cayó la medianoche del domingo en una base militar del Reino Unido en Akrotiri (Chipre), situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores. El presidente chipriota, Nikos Jristodoulides, ha confirmado este lunes que era un dron Shahed, de producción iraní.

Otro episodio significativo ha sido el incidente de un F15 en Kuwait. Medios iraníes han informado este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar territorio iraní y que cayó en Kuwait, pero las autoridades estadounidenses han aclarado que la aeronave se ha estrellado como consecuencia de "fuego amigo" kuwaití. Todos sus tripulantes han sobrevivido.