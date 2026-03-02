Macron anuncia que Francia aumentará su arsenal nuclear y amenaza con usarlo para "proteger sus intereses"

"Es esencial una modernización de nuestro arsenal", afirmó Macron en su visita a la base naval de Île de Longue. El presidente viajó a la Bretaña escoltado por cuatro cazas modelo Rafale para llegar a la base donde se esconden los cuatro submarinos nucleares del país. Su discurso sobre disuasión nuclear generaba una gran expectación ante el contexto geopolítico actual, pero nadie imaginó tal anuncio.

Ante una impresionante puesta en escena vestida con uno de los submarinos, el presidente anunció que Francia aumentará el número de cabezas nucleares sin revelar la cifra exacta con el objetivo de “cortar cualquier tipo de comunicación” en un periodo de crecientes tensiones. Francia es actualmente el único Estado miembro de la Unión Europea que dispone de armamento nuclear, después de la salida del Reino Unido del bloque en 2020. “Nos encontramos en un panorama estratégico diferente, y debemos avanzar a una etapa completamente distinta y formular para nuestro tiempo lo que De Gaulle ya intuía. Creo poder afirmar con seguridad que nuestros socios están preparados”, afirmó.

Una decisión que marca un antes y un después en la estrategia de defensa francesa, aunque Macron insiste en que "no se trata de entrar en ninguna carrera armamentística" sino de "prevenir la proliferación de armas nucleares en nuestro continente" ante unas "normas nucleares actuales" que son "un campo de ruinas". “Nuestra era exige un enfoque diferente. Esto comenzará con el trabajo sobre cómo debe organizarse la estabilidad de nuestra Europa”, declaró el presidente, quien invitó a “los socios a unirse al trabajo iniciado con los alemanes y los británicos sobre este tema”.

“Sucesivos presidentes han debatido la dimensión europea de los intereses vitales de Francia. En febrero de 2020, reiteré la oferta de todos mis predecesores de dialogar con los países europeos dispuestos a profundizar en esta dimensión. Incluso propuse involucrar a estos países en nuestra disuasión nuclear”, recordó Emmanuel Macron.

Con este anuncio, el gobierno de Francia inaugura lo que califica de “una nueva etapa en la disuasión francesa” definida como “disuasión avanzada”, pero advierte que “no se compartirá la decisión final”, aunque seguirá siendo "perfectamente complementaria a la OTAN". En este plan, Francia podrá realizar "despliegues circunstanciales" de medios estratégicos relacionados con la disuasión nuclear entre sus aliados europeos, citando a ocho países europeos interesados en el proyecto, como Alemania, Reino Unido, Polonia, o Países Bajos, quienes podrán “participar en los ejercicios” de la disuasión nuclear francesa.