¿Qué es Hezbolá, el grupo militar de Líbano aliado de Irán contra Israel?

Hezbolá, la milicia chií de Líbano apoyada y financiada por Irán, pasó de ser una facción oscura establecida durante la guerra civil del Líbano de 1975 a 1990 a convertirse en una fuerza fuertemente armada con gran influencia sobre el Estado libanés y con capacidad para atacar con cohetes a su archienemigo Israel. Los gobiernos, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, la consideran una organización terrorista del Líbano.

Pero, ¿cuál es la historia de Hezbolá?

El Partido de Dios

Formado en 1982, Hezbolá significa "Partido de Dios" y es un partido político y grupo militante musulmán chiíta que ejerce el poder político en el Líbano y cuenta con el respaldo y la financiación del régimen de los ayatolás iraní. Se originó durante la Guerra Civil Libanesa de 15 años como reacción a la ocupación israelí de la región sur del país para exportar su Revolución Islámica. Uno de los puntos más contundentes de su manifiesto de 1985 es el objetivo clave de destruir Israel.

Con el paso de los años, y pese a haber perdido las elecciones de 2022, Hezbolá ha llegado a convertirse en el partido político más importante de Líbano, con especial apoyo en determinados sectores de la sociedad y llegando incluso a desplegar sus operaciones en otros países como Irak, Yemen o Siria.

Parte del "Eje de la Resistencia"

La guerra entre Israel y Hamás en Gaza llevó a Hezbolá a solidarizarse con el grupo palestino, y desde hace algo menos de un año lleva atacando diariamente la frontera norte de Israel. La formación militar libanesa cuenta con el respaldo de Irán, con quien mantiene estrechos lazos económicos y militares a día de hoy, y a quien ya consideran parte de su "Eje de la Resistencia" junto a Hamás, Gaza o Yemen.

Considerado una amenaza para el Estado de Israel, Hezbolá mantiene en secreto la identidad de sus líderes y combatientes. Catalogada como organización terrorista por el gobierno estadounidense, son varios países quienes desde 1997 buscan sancionar y desactivar al completo la financiación de la milicia libanesa.

Hezbolá ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos y su brazo militar está en la lista de terroristas de la Unión Europea. Así pues, EEUU lo responsabiliza de estar detrás de los atentados con bombas contra la embajada y el cuartel de los marines estadounidenses en Beirut en 1983.

El papel de Irán en la sombra

El grupo es financiado, instruido y apoyado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Ha pasado de ser un representante iraní dentro del Líbano a convertirse en una potencia regional y, entre sus acciones, ha apuntalado al presidente sirio Bashar al-Assad y ha entrenado a rebeldes hutíes en Yemen y a milicias en Irak.

La organización tiene una gran influencia política en el Líbano en parte debido a la falta de apoyo estatal a la comunidad chiíta local. En las últimas elecciones perdieron su mayoría en el parlamento del Líbano, pero siguen siendo el partido con mayor número de escaños y siguen ejerciendo bastante control en el país.