En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La red Starlink, de Elon Musk, clave para Rusia en la guerra de Ucrania
Los esfuerzos de Ucrania y SpaceX para bloquear el acceso de las fuerzas rusas a las terminales Starlink han logrado frentar las operaciones de drones rusos en la línea del frente. El comandante del 3.er Cuerpo del Ejército ucraniano, el general de brigada Andriy Biletsky, dijo a 'The Independent' que las interrupciones de Starlink han reducido la efectividad de la campaña de drones de Rusia en aproximadamente de un 20% a 40% en las últimas dos semanas. Biletsky afirmó que las fuerzas rusas probablemente recuperarán parcialmente las capacidades de comunicación dentro de un mes o dos a través de otros medios, como la comunicación por satélite, pero que las fuerzas rusas probablemente no podrán restaurar completamente el nivel de eficiencia que tenían con Starlink durante los próximos tres a cinco años.
Un manual sobre los drones llegará pronto a las escuelas rusas
Un manual sobre los drones estará disponible pronto en las escuelas rusas, señala este viernes el portal Fontanka. El libro está dedicado al diseño de los vehículos no tripulados y la elección de ese campo como carrera profesional. El manual se difundirá en las escuelas entre alumnos del 10 y 11 grado, de entre 16 y 17 años. Actualmente, varias universidades rusas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de profundizar en la construcción y el manejo de drones. Según datos oficiales, Rusia fabrica unos 4.000 aparatos no tripulados cada día, una cifra que aumentó considerablemente tras el inicio de la campaña militar en Ucrania.
El FMI refuerza estabilidad financiera de Kiev con préstamo de 8.100 millones de dólares
La aprobación de un préstamo de 8.100 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) ayuda a disipar las preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Ucrania, que ahora espera el desbloqueo del crédito de 90.000 millones de euros de la UE a pesar de la continua oposición de Hungría. Ucrania espera recibir en los próximos días 1.500 millones de dólares, el primer tramo del préstamo, anunció este viernes la primera ministra, Yulia Sviridenko, después de que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el jueves un nuevo programa de apoyo del Servicio Ampliado del Fondo por cuatro años.
Zelenski cree que existe la posibilidad de poner fin a la guerra antes de las elecciones de noviembre de EEUU
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre en Estados Unidos. "Ahora creo que tenemos una oportunidad", ha valorado el presidente ucraniano en una entrevista para Sky News, en la que ha subrayado que los acontecimientos del próximo año, si existe "la oportunidad de terminar la guerra antes de otoño", dependerán de lo que ocurra "estos meses".
Polonia ratifica un ambicioso programa para modernizar su ejército con fondos de la UE
El Parlamento polaco ratificó el viernes un gran programa de modernización militar financiado con préstamos europeos para hacer frente a una eventual amenaza de Moscú. Desde diciembre de 2023, el país ha firmado contratos de armamento por valor de 63.000 millones de euros. Y este año el presupuesto de defensa del gobierno proeuropeo en el poder supera el 4,8 % del producto interior bruto (PIB), uno de los más altos de la OTAN.
Ucrania reitera que "es inútil" en estos momentos hablar de elecciones presidenciales
Las autoridades ucranianas han vuelto a descartar la posibilidad de celebrar elecciones mientras continúe la guerra, respondiendo así una vez más a las demandas de quienes cuestiona la legitimidad del presidente, Volodimir Zelenski, entre ellos su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo ha planteado varias veces. "Hablar de elecciones en las circunstancias actuales es inútil", ha valorado el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budanov, en una entrevista al diario libanés 'Al Modon', en la que ha descartado también una convocatoria en caso de que se decrete un alto el fuego.
Rumanía emite alertas a sus ciudadanos ante un repunte de los incidentes con drones rusos cerca de la frontera
Las autoridades de Rumanía han emitido alertas a sus ciudadanos durante los últimos días ante un repunte de los incidentes con drones del Ejército ruso cerca de la frontera con Ucrania, uno de los cuales entró el jueves "brevemente" en el espacio aéreo rumano al norte de la ciudad de Sulina. El Ministerio de Defensa rumano ha indicado este viernes en un comunicado que en un "nuevo ataque de Rusia contra los puertos de Ucrania en el Danubio, los sistemas de radares rumanos han detectado un dron en espacio aéreo ucraniano que se dirigía hacia la ciudad rumana de Tulcea".
Estas aeronaves han procedido a supervisar la situación, al igual que el jueves, cuando los radares detectaron varios drones a poca distancia de la frontera entre Ucrania y Rumanía. El primero de ellos no se introdujo en el espacio aéreo rumano, pero el segundo sí, lo que provocó el despliegue de dos cazas Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana y española, respectivamente, ambos estacionados en la base de Mijail Kogalniceanu.
Kremlin no confirma aún que la próxima reunión sobre Ucrania se celebrará en Abu Dabi
El Kremlin no ha confirmado este viernes si la próxima reunión trilateral entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se celebrará en Abu Dabi a principios de marzo, como adelantó ayer el líder ucraniano, Volodímir Zelenski. "Hay labores en marcha, se celebran contactos. Cuando haya un acuerdo definitivo, os informaremos", ha señalado a la prensa rusa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Hungría y Eslovaquia crean una comisión para analizar el estado del oleoducto Druzhba
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado este viernes la creación de una comisión conjunta con el Gobierno eslovaco para analizar el estado del oleoducto Druzhba, que se encuentra en el centro de nuevas tensiones con Ucrania, país al que acusan de haber atacado la infraestructura que permitía el suministro de petróleo desde Rusia a estos países. Orbán ha señalado así que ha llegado a un acuerdo con su homólogo eslovaco, Robert Fico, lo que permitirá investigar la situación en torno al oleoducto.
En este sentido, ha pedido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, permitir la entrada en el territorio ucraniano de "inspectores de esta nueva comisión bilateral y reanudar el funcionamiento del oleoducto", si bien Kiev insiste en que la infraestructura fue atacada por las tropas rusas.
El Kremlin no descarta nuevos intentos de confiscar sus activos por parte de la UE
El Kremlin ha admitido que espera nuevos intentos de confiscar sus activos por parte de la UE a pesar de las últimas declaraciones de las autoridades alemanas de que la unión haya cerrado la cuestión de la incautación. "Considerando la opinión predominante entre los países europeos, es evidente que sus intentos de impulsar y legitimar este robo continuarán", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. ¡
El miércoles el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, declaró que la Unión Europea cerró la cuestión de la expropiación de los activos rusos congelados a la vez que instó a Hungría a atenerse a lo acordado para conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. "Los activos rusos soberanos serán un tema para más adelante. Sin duda siempre estaremos a favor de que Rusia responda por los daños causados por esta guerra, pero en este momento la discusión al respecto ha quedado cerrada gracias a un instrumento sustitutivo muy adecuado", enfatizó.
- Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
- Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
- Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
- Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
- Al menos dos muertos y unos 40 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán
- Israel bombardea el corazón de Teherán mientras Irán redobla sus ataques y promete la operación 'más feroz de la historia
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- La embajada de España en Jordania recomienda permanecer en lugar seguro