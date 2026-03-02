Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rumanía emite alertas a sus ciudadanos ante un repunte de los incidentes con drones rusos cerca de la frontera

Las autoridades de Rumanía han emitido alertas a sus ciudadanos durante los últimos días ante un repunte de los incidentes con drones del Ejército ruso cerca de la frontera con Ucrania, uno de los cuales entró el jueves "brevemente" en el espacio aéreo rumano al norte de la ciudad de Sulina. El Ministerio de Defensa rumano ha indicado este viernes en un comunicado que en un "nuevo ataque de Rusia contra los puertos de Ucrania en el Danubio, los sistemas de radares rumanos han detectado un dron en espacio aéreo ucraniano que se dirigía hacia la ciudad rumana de Tulcea".

Estas aeronaves han procedido a supervisar la situación, al igual que el jueves, cuando los radares detectaron varios drones a poca distancia de la frontera entre Ucrania y Rumanía. El primero de ellos no se introdujo en el espacio aéreo rumano, pero el segundo sí, lo que provocó el despliegue de dos cazas Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana y española, respectivamente, ambos estacionados en la base de Mijail Kogalniceanu.