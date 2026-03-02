Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Irán: Misiles iranís contra Dubái y otros estados del golfo tras los ataques de EEUU e Israel | Últimas noticias en directo

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Varios heridos tras un ataque con drones a un petrolero en el estrecho de Ormuz, en Omán

Varios heridos tras un ataque con drones a un petrolero en el estrecho de Ormuz, en Omán

Estados Unidos Israel han lanzado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en Irán.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.

Trump promete "vengar" la muerte de los militares de EEUU e insta a la Guardia Revolucionaria a rendirse

Francia, Alemania y Reino Unido, dispuestos a "destruir las capacidades" de Irán en defensa de sus intereses

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Hizbulá lanza cohetes hacia el norte de Israel y el Ejército israelí responde con bombardeos sobre Beirut y el sur del Líbano

La impopularidad de Macron le pasa factura

Trump promete "vengar" las bajas estadounidenses en la guerra con Irán, que asume que aumentarán

