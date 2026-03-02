Guerra de Irán: Misiles iranís contra Dubái y otros estados del golfo tras los ataques de EEUU e Israel | Últimas noticias en directo

Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.

Un muerto en Baréin por ataques iraníes Baréin anunció el lunes que una persona murió en los ataques iraníes, la primera en el país, lo que eleva a cinco el número de muertos en los Estados del Golfo desde el sábado. "Se declaró un incendio a bordo de un buque extranjero en la ciudad industrial de Salman, tras la caída de restos de un misil interceptado. El incendio causó la muerte de un trabajador asiático y heridas graves a otros dos", indicó el Ministerio del Interior, añadiendo que el fuego había sido "controlado y extinguido".

Se escuchan explosiones en Jerusalén tras alerta por misiles iraníes Varias explosiones se escucharon el lunes hacia las 5H00 GMT en Jerusalén, donde sonaron las sirenas después del anuncio del ejército sobre disparos de misiles iraníes en dirección a Israel, informaron periodistas de la AFP. También se escucharon explosiones en la región de Tel Aviv, en el centro de Israel. "Hace poco, las fuerzas armadas israelíes identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", indicó el ejército. Añadió que se activó la defensa antiaérea para interceptarlos y se hizo un llamado a la población a dirigirse a los refugios.

Trump asegura que EEUU ha eliminado a "la mayoría de candidatos" a suceder a Jamenei El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que las fuerzas norteamericanas eliminaron a "la mayoría de candidatos" a hacerse con el poder en Irán tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, en el marco de los ataques iniciados este sábado por Estados Unidos con Israel contra el país centroasiático. "El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos", ha señalado Trump en una entrevista concedida a la ABC difundida en redes por el periodista responsable de la cadena, Jonathan Karl. El sucesor del ayatolá Jamenei no será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos", ha apuntado Trump, que ha precisado que "el segundo o tercer puesto está muerto". Asimismo, el magnate republicano ha querido presumir de haber "atrapado" a Jamenei antes de que este último lo hiciera con él. "Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo atrapé primero", ha destacado.

Chipre confirma "daños limitados" sobre una base británica en su territorio El Gobierno de Chipre ha confirmado en la madrugada de este lunes que ha registrado "daños limitados" sobre la base militar de Reino Unido en Akrotiri, después de que el ministro de Defensa británico, John Healey, denunciara el lanzamiento de dos misiles iraníes "en dirección" a sus instalaciones en la isla. "En relación con el incidente ocurrido poco después de la medianoche en la base de Akrotiri, la información recibida a través de diversos canales indica que se trató de un dron no tripulado, que causó daños limitados", ha informado su portavoz, Konstantinos Letymbiotis, en redes sociales. El Gobierno chipriota ha confirmado que "inmediatamente" después del suceso, las autoridades "activaron los protocolos de seguridad prescritos y están siguiendo de cerca la situación, en coordinación continua con el Gobierno de Reino Unido y la administración de las bases británicas". Letymbiotis ha señalado que el Consejo de Seguridad Nacional del país "permanece en sesión continua bajo la Presidencia" de Nikos Christodoulides, quien ha mantenido este domingo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer. Sus palabras llegan además horas después de que cuestionase los comentarios de Healey, asegurando que "no hay indicio alguno de que haya ocurrido amenaza alguna para el país".

Habrá más bajas de EEUU En un video publicado en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica. "Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas", declaró. Trump instó además a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura". "Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", aseguró el presidente en el vídeo publicado antes de regresar este domingo a la Casa Blanca.

Continúan los ataques entre Irán e Israel Un nuevo ataque de Irán contra Israel dejó varios heridos la noche del domingo, aunque la cifra de afectados varía según os distintos servicios de emergencia y oscilan desde los cinco hasta los siete. El misil iraní cayó sobre una carretera en el área de Jerusalén. Fruto de una andanada previa, un misil impactó contra una zona comercial en el área metropolitana de Tel Aviv, en la que los bomberos se encuentran llevando a cabo trabajos de búsqueda. Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra "el corazón de Teherán", la capital de la república islámica. Múltiples medios iraníes, como la agencia Fars o la agencia Tasnim, reportaron varias explosiones a lo largo de toda la noche en Teherán. Hasta el momento, diez personas han muerto en Israel por los impactos de misiles iraníes en el país, mientras que en Irán las víctimas superan las 200.

Gran éxodo Los intensos bombardeos israelíes en Libano causaron un "gran éxodo" de personas tanto desde el extrarradio capitalino como desde la región meridional del país. Tras estos primeros bombardeos, el Ejército de Israel ordenó en la madrugada del lunes la evacuación de 53 pueblos y ciudades del sur del Líbano anticipando nuevos ataques contra Hizbulá. La formación chií es un aliado clave de Teherán, acusado de proporcionarle armamento y financiación, por lo que el Gobierno libanés llevaba días con contactos diplomáticos para evitar su participación en caso de que Washington lanzara un ataque contra Irán. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de "irresponsable" el ataque lanzado Hizbulá contra el norte de Israel y prometió no dejar que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto, poco más de un año después del final de la última guerra.

Hizbulá se suma al conflicto de Irán e Israel bombardea las afueras de Beirut Israel lanzó la madrugada de este lunes una intensa oleada de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut, después de que el grupo chií libanés Hizbulá entrara en escena en el conflicto de Irán y perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío. Numerosos ataques impactaron en diferentes puntos del extrarradio capitalino, de donde se elevaron grandes columnas de humo mientras el sonido de las explosiones resonaba por buena parte de la ciudad, según pudo constatar EFE. El Ejército israelí lo epxlicó como un "ataque selectivo" contra altos mandos de Hizbulá "en el área de Beirut", al tiempo que informó que otro responsable "clave" del movimiento político y armado libanés fue alcanzado en la región sur del país.

Nuevos ataques contra una base en Irak que alberga combatientes respaldados por Irán Nuevos ataques alcanzaron una base militar iraquí que alberga al grupo armado proiraní Kataeb Hezbolá, informó el lunes una fuente del grupo. "Tres ataques alcanzaron Jurf al-Nasr", dijo a la AFP una fuente de Kataeb Hezbolá, en referencia a una base militar que sirve como uno de los principales bastiones del grupo armado, que ha sido atacado repetidamente desde el inicio de la campaña de Israel y Estados Unidos contra Irán.